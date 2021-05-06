琉璃工房彰顯仁愛思想

設計並精細雕塑原型

「琉璃」，對琉璃工房而言:是西漢中山靖王墓的琉璃耳杯的「琉璃」；是唐代詩人白居易詩裡「彩雲易散琉璃脆」的「琉璃」；是佛經「藥師琉璃光如來本願經」裡，「願我來世，得菩提時，身如琉璃，內外明澈」的「琉璃」。琉璃，對琉璃工房而言；不僅是一種材質，一種創作的媒介，而是一種精神，一種生命。一九八七年，琉璃工房成立。「脫蠟鑄造法」，也就是「pâte-de-verre」，「Cire-Perdue」，在一無所知的情況下，從黑暗中摸索，努力將脫蠟鑄造法的創作空間，提升到過去全世界不曾有過的範圍和水準。

蒸氣脫蠟，取得耐火石膏模

「琉璃」，最早出現在西周，泛指當時的鉛鋇融制的玻璃。「工房」，則在宋明兩代，是說工作的地方。琉璃工房有意的將「水晶玻璃」之名正式定為「琉璃」來定義創作的材質，述說琉璃工房依存在民族文化與歷史的情感。根據目前出土的文物證明，中國 在漢代就已嫻熟這個技術，但漢朝以後就失傳了，成為中國工藝史上斷線的遺憾。直到1987年，琉璃工房以復興中國琉璃藝術為己任，將幾乎被遺忘的脫蠟鑄造法，重新延續，中國琉璃自此展開新的藝術旅程。十九世紀，法國以「水晶粉脫蠟鑄造」重現三千多年前古埃及失傳的脫蠟鑄造技法，新藝術（Art Nouveau）時期，這個技法被推動復興，技術的革新促成了整個歐洲的琉璃創作煥然一新。

進行細節修整、研磨及拋光

琉璃脫蠟鑄造法（Pâte-de-verre）是琉璃藝術的製作技法之一，工序十分複雜，在其主要的過程中，所需的耐火石膏模是經由蠟膜加熱後脫除取得，再經由琉璃原料鑄造而成為琉璃作品，故名「脫蠟鑄造」。簡言之，經過十二道工序方能完成一件作品，每道工序都不能有任何失誤，否則易使作品碎裂、或產生不規則氣泡或雜質，就前功盡棄，全部重新來過。琉璃工房在楊惠姍與張毅 的領導之下，重新詮釋琉璃脫蠟鑄造法，將繁複而精確的細節及琉璃的透明度、琉紋、氣泡等特質的運用，讓中國文化之美在現代琉璃世界舞台上有了一個新的旗幟。此技法的優點是可以極精美細微地呈現作品的細節，無限拓展琉璃的創作空間。

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進行細節修整、研磨及拋光