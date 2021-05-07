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慕思寢具 母親節3D水洗床墊等買一送一

【洛杉磯訊】
慕思品牌創立於2004年，專業致力於人體健康睡眠研究
慕思品牌創立於2004年，專業致力於人體健康睡眠研究

慕思寢具母親節期間，3D水洗床墊，獨立筒床墊，天然乳膠床墊，均買一送一，另9大創新的總裁按摩椅，私人定制的床墊，家具等均有大折扣。

慕思集團一直積極參與國際前沿睡眠研究，將人體工程學的前沿研究運用到產品設計中，更好改善睡眠，適配人體工程學的新材質。其床墊的特性，歸結為3個條件，舒適性，穩固性，支撐性，三個內涵是高端，數位化，全球化。慕思致力於研發新一代數位化智慧健康睡眠系統，打造智慧臥室，目前已經運用人工智慧的前沿技術，研發出T10智慧睡眠系統。

總裁姚吉慶表示，睡眠是抵禦疾病的第一道防線，睡眠力就是免疫力，健康未來的第一步就是做到規律睡眠。有一張舒適、適合自己的床墊至關重要。

日前，央視「焦點訪談」重點報導了慕思寢具，慕思也是中國品牌價值500強榜單中位於第178位，連續三年蟬聯寢具行業首位。

作為健康睡眠資源整合者，慕思聘請法國知名設計師Moris作為首席設計師，以歐洲設計理念，將人體工程學和睡眠環境學融入寢具設計。同時，慕思攜手美國bedgear、義大利technogel等國際寢具供應商，共同打造貼合人體的智慧化健康睡眠系統。

洛杉磯慕思寢具代理商電話626-624-6666，地址400 S. Balwin Ave,#B1. Arcadia。豪派傢俱電話626-559-0773，地址719 Nogales St,City of Industry，官網www.derucci.com。

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