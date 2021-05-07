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五月愛心獻母親 展現孝心的4個點子

【洛杉磯訊】

「五月愛心獻母親 」，世界日報在母親節來臨前夕，為你提供一些展現孝心點子的視頻，已在YouTube的「U視頻」上線。

上線的4 個視頻有：讓「媽咪舒心」的户外娛樂與餐飲場所STC Garden Walk；讓「媽咪漂亮」的李興華翡翠金城；讓「媽咪健康」的德成行；提供「媽咪美味」的稻香村糕餅點心。

視頻（1）STC Garden Walk。

它位於橙縣安那罕，佔地43萬平方呎，距迪士尼樂園度假區和安那罕會議中心僅幾步之遙，地址400 Disney way Anaheim CA 92802。

隨著疫情後各行各業重新開業，這裡有各式各樣的活動，並為各個年齡段的人們創造空間，這裡有令人驚艷的世界各色美食餐廳，時尚飲品店，商店，娛樂場所， AMC 6電影院，保齡球館等等，憑藉可傾斜的座椅和豐富的餐飲區選擇，逃脫周圍城市的喧囂，掙脫塵封心情的鬱悶，可帶媽媽及全家到此參

觀。

STC的Garden Walk表示將為所有遊客帶來零售、餐飲和娛樂的美好體驗，享受快樂的節慶，共度美好的時光。

視頻（2）李興華翡翠金城。

為迎接母親節的到來，身為勞力士（Rolex）南加華人唯一代理的他們，有最新的勞力士（Rolex）女裝錶各種珍藏款，以及卡地亞、磯家、寶積、蕭邦、寶伯錶等女錶， 還有多款世界名牌手錶、華麗的首飾、珠寶、眼鏡、名筆等。

勞力士Rolex手錶蘊含豐富歷史魅力，經典之中透著華麗氣息的時代之作，其莊重的外表，實用的結構，不顯浮華的品質，送給母親大人也依然風釆萬分。

勞力士手錶雖然在設計和製作上持續保留著濃厚的傳統氣息，但是內部的性能卻已經超越了時間的侷限，實現了精益求精的造詣和高端技術的融合。求新求變又不失壯麗與奢華，擴大了大衆對勞力士手錶全新的需求。

視頻（3）德成行。

為了生活勇往直前的時候，別忘了背後那一雙「牽掛」的眼睛。小時候爸媽陪著我們長大，長大了讓我們陪伴爸媽安然。

母親如詩，德成行邀你一起欣賞名人名句，一起來感受最偉大、最溫情的愛。♥ 世界上的一切光榮和驕傲，都來自母親〔高爾基〕。♥ 我之所有，我之所能，都歸功於我天使般的母親〔林肯〕。♥ 我的母親是我見過的最漂亮的女人，我一生中所有的成就都歸功於我從她那兒得到的德、智、體的教育〔喬治華盛頓〕。♥ 世界上有一種最美麗的聲音，那便是母親的呼喚〔但丁〕。♥ 全世界的母親是多麼的相像！她們的心始終一樣，每一個母親都有一顆極為純真的赤子之心〔惠特曼〕。觀看視頻，還可上德成行的網上商城採購。

視頻（4）稻香村糕餅點心。

稻香村視頻係截取自產品愛用者的真實見証。主持人說，在海外能吃到家鄉口味的糕餅點心實在是不容易，兩位時光見證人證明了稻香村糕餅點心，有多麼的令人懷念。一位是溫老師，以前住在廣州，另一位是以前住在東岸的新哥。

新哥79年就來到紐約了，他說，過去開過小超市，大概90年初才陸續有這麼多種糕餅上市，量不多。「我很喜歡過去那些老字號，例如王老吉，稻香村都是幾代傳下來的」。

溫老師在國內是一位數學老師，溫老師說：「我們平時上班在一起聊天都會講到什麼好吃的，然後就去買這些喜歡的稻香村產品」。這些產品都是蘇杭一帶的名產，像老婆餅，牛舌餅，棗花酥等，現在超市都可買到，香香脆脆的，老中青都喜愛。

電影院 紐約 迪士尼

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