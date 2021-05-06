李興華勞力士女錶珍藏款 迎母親節

「李興華翡翠金城」為迎接母親節，特別推出最新的勞力士（Rolex）女錶各種珍藏款，歡迎參觀選購。

「李興華翡翠金城」為迎接母親節，特別推出最新的勞力士（Rolex）女錶各種珍藏款（見圖），以及卡地亞、磯家、寶積、蕭邦、寶伯錶等女錶，還有華麗的珠寶款式，歡迎參觀選購。

莊重的外表，實用的結構，不顯浮華的品質，經典之中透著華麗氣息的時代之作，這就是勞力士手錶所擁有的風格。每年的銷售量遠遠領先於其它瑞士鐘錶行業，也位居世界各大名錶的前列。

多年來，勞力士Rolex手錶一直以其不同豐富優美的產品系列，吸引全球的矚目。在眾多品牌系列之中，勞力士OYSTER蠔式系列，是其最具有誘惑性和張力的象徵。這款具壯麗和奢華的手錶，在過去的十幾年間銷售量一直受關注。

還有，勞力士腕錶Datejust日誌型設有日期顯示功能的腕錶，亦是一款經典的Rolex腕錶。勞力士Daytona迪通拿，則是同時具備精密計時功能的腕錶。與泛美航空公司共同創製的勞力士GMT Master II格林威治型 II，是用於兩個不同時區而設計的勞力士Rolex腕錶。為便於水下環境而設計的勞力士Submariner潛航者款式，是一款優質的潛水腕錶，它見證了Rolex精良耐用材質的持久性。Oyster Perpetual勞力士蠔式恆動型，則是另一款經典的勞力士Rolex腕錶等。

「李興華翡翠金城」除了獲Rolex南加州 華人唯一代理權外，還代理多款世界名牌手錶、首飾、珠寶、皮包、皮帶、眼鏡、筆等。

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