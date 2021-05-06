琉璃工房推出全新作品「和你一樣」青春版十二生肖系列，大眼睛、青鳥藍，傳達了多維度的情感。

琉璃工房歡慶母親節，推出全新作品「和你一樣」青春版十二生肖系列，大眼睛、青鳥藍，傳達了多維度的情感（見圖）。另外為讓子女們表達心意，也推出全館92折優惠。

琉璃工房全新作品，以青鳥藍、天空與大海的顏色，意涵如母親的愛一樣寬廣與包容；而大眼睛代表總是專心聆聽的媽媽或另一半，無論什麼時候， 發生了什麼都陪伴著你。「和你一樣」青春版十二生肖，倆倆一對，表情各有不同，闡述每一個生命的多樣性。與你相伴，不論坎坷，不論阻礙 ，陪你一起向前。

除此之外還有受母親們喜歡的作品，包括「花好月圓」：盛放的牡丹，琉璃花在光下充滿柔韻，富麗典雅，作為母親節贈禮，展現由衷的感謝與美好祝福。「花舞琉璃」系列：每一件作品均由三個獨立部分構成，花瓣、花蕊和花瓶，結合脫蠟鑄造及吹制兩種技法。花瓶部分，需要1200至1300度的高溫 。造型沿襲中國 傳統花瓶概念，花蕊可從花瓣中取出，在一旁另作陳設，也可將花瓶插花後放置在花瓣之間。

還有「映映好花處處紅」：藝術家設計圓圓的凹槽，代表著收納幸福的空間，象徵所有幸福的凝聚「般若波羅蜜多心經琉璃轉經輪」，當遇到不如意時可轉一轉，意謂將煩惱或困擾掃走；每天出門前轉一遍代表經文念一遍，祈許整天事事如意，平安吉祥，回家後再轉一遍，代表感恩平安。

即日起至5月16日，琉璃工房推出全館92折活動，南海岸廣場藝廊與網路藝廊同步。網路結帳輸入優惠碼LOVEMOM8即可立享優惠。消費滿150天美國 境內免運費。LIULI心賞卡會員可在終身優惠之外，另同時享有92折優惠。聯繫可 [email protected]或call/text +1-909-274-8987，或於活動期間瀏覽www.liuliusa.com了解更多詳情。