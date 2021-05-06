我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

琉璃工房歡慶母親節 推出全新作品

洛杉磯訊
琉璃工房推出全新作品「和你一樣」青春版十二生肖系列，大眼睛、青鳥藍，傳達了多維度的情感。
琉璃工房推出全新作品「和你一樣」青春版十二生肖系列，大眼睛、青鳥藍，傳達了多維度的情感。

琉璃工房歡慶母親節，推出全新作品「和你一樣」青春版十二生肖系列，大眼睛、青鳥藍，傳達了多維度的情感（見圖）。另外為讓子女們表達心意，也推出全館92折優惠。

琉璃工房全新作品，以青鳥藍、天空與大海的顏色，意涵如母親的愛一樣寬廣與包容；而大眼睛代表總是專心聆聽的媽媽或另一半，無論什麼時候， 發生了什麼都陪伴著你。「和你一樣」青春版十二生肖，倆倆一對，表情各有不同，闡述每一個生命的多樣性。與你相伴，不論坎坷，不論阻礙 ，陪你一起向前。

除此之外還有受母親們喜歡的作品，包括「花好月圓」：盛放的牡丹，琉璃花在光下充滿柔韻，富麗典雅，作為母親節贈禮，展現由衷的感謝與美好祝福。「花舞琉璃」系列：每一件作品均由三個獨立部分構成，花瓣、花蕊和花瓶，結合脫蠟鑄造及吹制兩種技法。花瓶部分，需要1200至1300度的高溫。造型沿襲中國傳統花瓶概念，花蕊可從花瓣中取出，在一旁另作陳設，也可將花瓶插花後放置在花瓣之間。

還有「映映好花處處紅」：藝術家設計圓圓的凹槽，代表著收納幸福的空間，象徵所有幸福的凝聚「般若波羅蜜多心經琉璃轉經輪」，當遇到不如意時可轉一轉，意謂將煩惱或困擾掃走；每天出門前轉一遍代表經文念一遍，祈許整天事事如意，平安吉祥，回家後再轉一遍，代表感恩平安。

即日起至5月16日，琉璃工房推出全館92折活動，南海岸廣場藝廊與網路藝廊同步。網路結帳輸入優惠碼LOVEMOM8即可立享優惠。消費滿150天美國境內免運費。LIULI心賞卡會員可在終身優惠之外，另同時享有92折優惠。聯繫可 [email protected]或call/text +1-909-274-8987，或於活動期間瀏覽www.liuliusa.com了解更多詳情。

美國 中國 高溫

上一則

市面上3疫苗 對南非變種病毒保護效用低

下一則

李興華勞力士女錶珍藏款 迎母親節

延伸閱讀

日本富士按摩椅 母親節買一送一

日本富士按摩椅 母親節買一送一
假冒名牌商品充斥坊間 聯邦政府：母親節購物注意假貨

假冒名牌商品充斥坊間 聯邦政府：母親節購物注意假貨
漢祥太平洋抽油煙機母親節大優惠

漢祥太平洋抽油煙機母親節大優惠
君子「近」庖廚賽 6高手秀手藝 孫敏「鮮蝦蒸粉絲」奪冠

君子「近」庖廚賽 6高手秀手藝 孫敏「鮮蝦蒸粉絲」奪冠
慶祝母親節 響應地球日環保味全送您環保袋

慶祝母親節 響應地球日環保味全送您環保袋
卡地亞、寶格麗、蕭邦... 母親節「表」心意 經典不敗

卡地亞、寶格麗、蕭邦... 母親節「表」心意 經典不敗

熱門新聞

洛杉磯「停止仇恨亞裔」車隊遊行示威。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」

2021-05-01 17:24
裝修工人跳槽去了哪裡？（pexels）

世說新聞／裝修業「錢」景佳 華人裝修工竟轉行去這裡

2021-04-30 22:12
爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

2021-05-05 16:41
自疫情爆發以來，加州房市交易一直都相當火熱，低利率、城郊地產的復甦，再加上千禧一代購房者的激增，推動了這波購屋潮。（unsplash）

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

2021-05-03 02:20
帶著13個月大的孩子的華人婦女，在華資超市前尚未停穩汽車，就被搶匪砸窗搶劫。（受害人提供）

洛杉磯縣華婦剛停車 歹徒砸窗奪皮包 全程不過3秒

2021-05-05 02:20
爾灣警局發布的兇嫌相片。(爾灣警局提供)

世界晚報／南加華婦家中慘死 情定20歲 13年後竟奪命

2021-05-05 20:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世