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Lotus智能衛生座 母親節第二台半價

洛杉磯訊

美國 Lotus「通暢型」智能衛生座，推出母親節特價活動，購買「通暢型」智能衛生座，第二台可享半價優惠。優惠至5月底截止。

該公司負責人表示，沒有用過的人，完全沒有辦法體會產品的好處及功能。Lotus ATS-2000型具有全新流線型設計，持續不間斷熱水等功能，是Lotus「通暢型」系列的最新旗艦。擁有世界領先的「聚合渦流水柱」專利技術，領導衛浴新潮流，專利技術人性化設計， 乾淨舒適時尚，獨特的通便功能，自上市銷售以來，廣獲使用者喜愛。非常適合長者，可通過按鍵操作，水力分解，軟化潤腸，輕鬆化解便秘， 純自然，無副作用，舒適方便。 無異物接觸身體，安全乾淨。

Lotus「通暢型」智能衛生座將如廁變成了一種享受，溫暖座圈，溫水清洗，暖風烘乾，按摩保健，噴頭自潔，靜音緩降，殺菌除味，不僅能清潔生活，預防細菌感染，還能有效預防痔瘡便秘，讓生活更健康，更舒適。

Lotus Hygiene System Inc有完善可靠的售後服務體系，特別是上門服務，維護保養，延長保修。洽詢電話877-808-0055或上網 www.lotus909.com。爾灣新店地址15435 Jeffrey Ave, #115.。Arcadia分店新張地址641A W Durate Rd.。羅蘭岡香港廣場電話626-839-9727。聖蓋博順發超市內電話626-573-0527。

美國 聖蓋博 香港

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