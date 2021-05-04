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林大衛談個人1元健保/餐飲復興基金

洛杉磯訊

【洛杉磯訊】

視頻中林大衛將對美國救助計劃進行分析，對個人健康保險加州全保（Covered CA）全年開放， 符合條件者個人健康保險每月只需要付1元等，最新熱門資訊與大眾分享。

另外還對對美國救助計劃中的餐飲復興基金(Restaurant Revitalization Fund) 簡稱RRP、詳加解說。聯邦小企業管理署，將提供286億餐飲業復興基金RRF，也將於加州時間5月3日早上9點開放申請，申請條件、申請對象、細節及計算金額，林大衛均附有幻燈片及網址予以詳細分析。

在汽車保險方面，他教大家如何降低保費，家中有年輕人16-21歲初駕者，要如何購買保險。疫情緩減，大家開始上班工作了，交通車禍增加，Speeding Ticket 上漲到 40%， 如何解決，視頻中也有詳細的解決辦法。

在房屋保險方面，住在山區要如何購買保險，房東要做哪些動作來保留自家資產等。出租屋方面要如何做好credit check，要如何防範租給用作大麻屋，大麻屋房客破坏的程度及理赔等。

在商業保險方面，疫情緩解後控告增加，雇主因侵权Copy Right Infringement 而被告，如何購買商業保險來保護企業及資產等。在理財方面，教大家Custodial Roth IRA幫助孩子，而不需要付任何的投資所得稅。

擁有六家分公司、代理幾十家A級保險公司的林大衞保險團隊，專精汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險。電話1-800-778-8588，800-778-8588，或電郵 [email protected]。www.topcoinsurance.com。Northridge電話818-734-1988，地址9250 Reseda Blvd., #11 。阿罕布拉市電話626-288-9808，地址448 W. Valley Blvd.,。亞凱迪亞電話626-371-0388，地址713 W.Duarte Rd.,#D。爾灣電話949 -593-0888，地址5414 Walnut Ave ste D, Irvine。鑽石吧電話909- 860-7770，地址1397S.Diamond Bar Bl.。

保險 加州 美國

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