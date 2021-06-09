我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登飛抵英國宣告「美國回來了」 盼拋開敵意與孤立

飛美太麻煩 從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

林大衛談個人1元健保/餐飲復興基金

洛杉磯訊

視頻中林大衛將對美國救助計劃進行分析，對個人健康保險加州全保（Covered CA）全年開放， 符合條件者個人健康保險每月只需要付1元等，最新熱門資訊與大眾分享。

另外還對對美國救助計劃中的餐飲復興基金(Restaurant Revitalization Fund) 簡稱RRP、詳加解說。聯邦小企業管理署，將提供286億餐飲業復興基金RRF，也將於加州時間5月3日早上9點開放申請，申請條件、申請對象、細節及計算金額，林大衛均附有幻燈片及網址予以詳細分析。

在汽車保險方面，他教大家如何降低保費，家中有年輕人16-21歲初駕者，要如何購買保險。疫情緩減，大家開始上班工作了，交通車禍增加，Speeding Ticket 上漲到 40%， 如何解決，視頻中也有詳細的解決辦法。

在房屋保險方面，住在山區要如何購買保險，房東要做哪些動作來保留自家資產等。出租屋方面要如何做好credit check，要如何防範租給用作大麻屋，大麻屋房客破坏的程度及理赔等。

在商業保險方面，疫情緩解後控告增加，雇主因侵权Copy Right Infringement 而被告，如何購買商業保險來保護企業及資產等。在理財方面，教大家Custodial Roth IRA幫助孩子，而不需要付任何的投資所得稅。

擁有六家分公司、代理幾十家A級保險公司的林大衞保險團隊，專精汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險。電話1-800-778-8588，800-778-8588，或電郵 [email protected]。www.topcoinsurance.com。Northridge電話818-734-1988，地址9250 Reseda Blvd., #11 。阿罕布拉市電話626-288-9808，地址448 W. Valley Blvd.,。亞凱迪亞電話626-371-0388，地址713 W.Duarte Rd.,#D。爾灣電話949 -593-0888，地址5414 Walnut Ave ste D, Irvine。鑽石吧電話909- 860-7770，地址1397S.Diamond Bar Bl.。

保險 加州 美國

上一則

加州打疫苗抽大獎 當局籲公眾謹防詐騙

下一則

世界晚報／惱人動物 美東蟬襲總統 美西孔雀成災

延伸閱讀

就醫看病流程 健保扮要角

就醫看病流程 健保扮要角
1元健保、 餐飲復興基金如何申請 林大衛今開講

1元健保、 餐飲復興基金如何申請 林大衛今開講
美國救援計劃 $1/月低費健保

美國救援計劃 $1/月低費健保
老有所養 加州成人健保擬允納父母

老有所養 加州成人健保擬允納父母
老有所養 加州成人健保擬允納父母

老有所養 加州成人健保擬允納父母
「美國營救計畫法案」286億餐館復興基金待申請

「美國營救計畫法案」286億餐館復興基金待申請

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
上海浦東機場航站櫃台示意圖。圖非新聞當事人。（新華社）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
拜登政府買5億輝瑞疫苗 贈送全球

拜登政府買5億輝瑞疫苗 贈送全球