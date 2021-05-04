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舊機油與濾油器免費回收 再贈新濾油器

洛杉磯訊
「免費舊機油與濾油器回收」活動免費全新濾油器 (圖片由客戶提供)
「免費舊機油與濾油器回收」活動免費全新濾油器 (圖片由客戶提供)

洛杉磯縣公共建設部將舉辦「免費舊機油與濾油器回收」活動，凡是回收舊濾油器及攜帶優惠券前去，都可以免費獲贈一個全新的濾油器。

有需要民眾可登錄https://freefilterla-chi.com/下載優惠券。回收活動訂5月22日(星期六)上午7時30分至晚上10時，在哈仙達岡的O’Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店舉行，當天免費回收舊機油與濾油器，但記得攜帶優惠券。

洛杉磯縣公共建設部表示，當天舉辦的這項活動，大家都可以參加，凡是帶同一個使用過需要回收的舊濾油器及攜帶優惠券的民眾，都可以獲贈一個全新的濾油器。現場亦設有舊機油免費回收服務。

公共建設部表示，規範回收機油和濾油器可以保護我們周邊的環境，並保持水質潔淨，所以不要錯過這次保護環境的機會，讓他們幫助保養大家的車輛，並讓我們的環境更美好。大多數人都知道回收瓶子和鐵罐對環境有利，這樣可以幫助街道及海岸保持清潔，還可以為那些投身於環保，並將垃圾帶去回收中心的人們添加一筆額外收入，但舊機油和舊濾清器回收，也是對環境負責任的行為，尤其是汽車維修從業人士和那些自己更換機油的人們。

公共建設部說，回收廢棄機油和濾清器，更有助於減少對地下水、河流及溪流的污染，有利於節約國家的自然能源，通過回收，國家可以開採更少石油以及製造更少鋼鐵去適應產業、商業及基礎設施建設的需求，這就是為什麼在換油之後正確地處理，並回收舊機油和舊濾清器是十分重要的。如果將廢棄機油倒入下水道、垃圾桶、地面上或排水溝，不僅會對環境造成巨大傷害，洛杉磯地區居民更會因此面臨高達額罰款。

免費舊機油與濾油器回收活動地址在15840 E Gale Ave., Hacienda Heights, CA (與Hacienda Blvd.,交界，Del Taco旁)。

洛杉磯 汽車 Hacienda

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