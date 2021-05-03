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田園食品 購買20元以上送炸小豆腐泡

【洛杉磯訊】
凡憑本報逢星期二地方新聞版封面(B1)廣告，購買田園食品20元以上即送一包「炸小豆腐泡」。
凡憑本報逢星期二地方新聞版封面(B1)廣告，購買田園食品20元以上即送一包「炸小豆腐泡」。

艾爾蒙地市田園食品公司，由自家工廠製造產品直營批發及零售，凡憑本報逢星期二地方新聞版封面(B1)廣告，購買20元以上即送一包「炸小豆腐泡」，送完為止，詳情可電626-443-2335查詢。

該公司表示，他們生產健康大豆製品，目前有超過15種以上產品，在各華人超市均有出售。至於開放工廠直營的零售，每天都提供特價優惠產品，餐館客人另有折扣優待。產品中不含防腐劑，不用動物油調炸，健康又衛生，每天新鮮製造。

該公司表示，大豆類的食物在蛋白質上比肉類有優勢，對於控制體重的人是好事。而且大豆及其製品含有膳食纖維，還含有保健作用的物質「大豆異黃酮」，可平衡體內雌激素。很多人誤把豆腐當成是蔬菜類來吃，一般做法是豆腐燉肉。對於肥胖人群，想控制體重的，吃豆腐營養就足夠。豆腐被稱為「土裡長出來的肉」；特別是豆製品，比如豆腐、豆腐絲、豆腐乾、豆腐皮類等，都是可以替代部分肉類來食用。

該公司表示，豆腐是中國人發明的營養食品。自古以來，都是老百姓餐桌上常吃的食物。豆腐的原料是黃豆，營養價值高；豆腐中富含35%以上的蛋白質，而且還是優質蛋白質，脂肪在16%左右。而常吃的排骨肉脂肪含量在30%，有時候吃肉時感覺很柴，說明這塊肉脂肪含量較低，因為肉類的香氣都在脂肪部分，瘦肉部分的香味物質很少。

近年來豆製品在西方飲食文化中的生酮飲食、減重、增肌的風潮中，都佔有一席之地。在加州許多華洋超市都有很多大豆食品，如豆奶、大豆漢堡包和其他以大豆代替肉類的素食產品，當然還有傳統的豆製品，如豆腐、豆豉、豆漿、味噌和醬油等。大豆可提供蛋白質、不飽和脂肪酸、維生素B、纖維、鐵、鈣和鋅等人體所需營養，在西方越來越受歡迎。

田園食品公司地址在2223 Seaman Ave., South El Monte, CA(近Rush Street及Rosemead Blvd.,)，疫情期間營業時間可去電查詢。

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