日本保健品Umeken 5月家庭月折扣高

L&B抗皺套組是高效能基礎保養品，通過增加皮膚的免疫力來管理真皮

5月家庭月，來自日本 的人氣日本保健品Umeken(優美康)，特別推出回饋特價，所有健康食品及化妝品，最高減價50元，再送禮物。購買75元以上送高濃縮維生素C或百億益生菌(價值均35元)。購買120元以上，可獲發酵礦物質L鈣或靈芝蘑菇濃縮顆粒(價值均59元)。

Umeken酵素丸是該公司的高人氣產品，全部純天然成分， 含有108種純藥材和水果蔬菜，是經過三次發酵工程提取的日本酵素科學的晶體。特價後359元再送價值150元的 Special 酵素丸 。

清除體內各處廢物的Lipopo脂多醣培養巨噬細胞 ，巨噬細胞是排除侵入體內的細菌和病毒，及體內産生的氧化物質和死亡細胞等有害物質，防止産生病變的免疫細胞。折扣後也359元，再送價值150元的30包裝Lipopo。

愛美的女士們目前也是購買L&B化妝品抗皺套組的好時機，原價399元的化妝品現售359元、再送L&B保溼精華液價值105元。L&B抗皺套組是高效能基礎保養品，通過增加皮膚的免疫力 來管理真皮。

美膚露，塗抹的瞬間就擴散被皮膚吸收，給皮膚提供水分，使皮膚保持鎮定濕潤狀態。高濃縮精華，滲透到皮膚深處，保持皮膚的彈性。替代由於精神壓力和老化而失去的皮膚水分，特殊的乳化劑和保濕成分填充皮膚，使皮膚更富有彈性。除皺霜，可恢復受損皮膚，從皮膚乾燥到粗糙、細皺紋、彈性低下集中護理，在短期內提高皮膚彈性。

訂購電話國語1-888-747-3311，也可上網www.umekenusa.com，或至附近的專賣店，公司位13012 Moore St. Cerritos CA 。