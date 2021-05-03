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華興保險線上講座 雲端技術開拓商機

【洛杉磯訊】

隨著新冠疫情衝擊世界經濟，全球各行各業也都趨向於雲端化、虛擬化的發展，在開源節流的策略下，使用雲端技術開拓新的商機。華興保險舉辦線上講座，5月4日下午3點舉辦：「 雲 」啓未來， 中小企業數字化轉型實踐，為企業雇主提供充電與學習機會。

企業是否在不同的城市或州有兩個以上的辦公室？是否在使用網絡電子郵箱和在線視頻會議服務？是否已經採取或者準備實施員工遠程辦公？是否需要保護員工及客戶數據不外泄？

華興保險表示，這些都與雲技術息息相關。雲技術其實已經被廣泛應用到日常生活中，比如我們傳資料時需要使用的「雲盤」，比如公司裏使用雲端資源來發送郵件的電子郵箱。雲技術可以方便用戶在任何地點、任何設備和任何時間使用這些服務。

講座主題包括： M-Cloud方案與成本節省、企業雲轉型成功案例分享、 ICT弱電項目搭建、企業IT客制化維護、 企業網絡責任保險的重要性。

華興保險聯合業內雲技術專家舉辦線上講座，更聯合飯糰外賣舉辦企業下午茶，為參會者提供無門檻25元禮券。歡迎企業僱主及相關行業人士報名參加，共同探討、學習與交流。報名鏈接http://bit.ly/KCALCloudWebinar ， 詳情可電華興保險626-333-1111。

保險 雲端 疫情

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