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Rosalyn陳談買屋「貸款預批信」

洛杉磯訊

南加貸款專員Rosalyn陳表示，目前買房不可缺的第一步，需要的是「貸款預批信」（Pre-Approval Letter），可讓你在競爭的市場中，能買到理想的房屋。

Rosalyn陳表示，春季的是房屋市場開始熱絡的季節，利率雖說比2020微微上升，但也還是歷史低點，加上目前是賣家的市場，建議讀者可以事先做好購屋跟理財計畫，讓購買房屋更有效率。

第一項是存款。購買房屋需要至少3%到5%的頭款，如果能力許可，放20%到25%的頭款，可以拿到更好的貸款利率。另要注意的是，如放少於20%的頭款，可能需要額外付抵押保險，這個是為了保護貸款銀行的措施。除了頭款之外，貸款手續費(Closing Costs)及保證金(Ernest Money Deposit)也都要列入考慮。

第二項是保持良好的信用。貸款銀行的利率，有部份是取決在顧客的信用分數，信用分數高利率便會好。你可以讓貸款銀行申請「貸款預批信」時取得信用分數，或是自己由AnnualCreditReport.com申請免費的信用報告。

第三項是控制好DTI (債務收入比率)。很多人不知道，銀行在放貸前，已經把你的債務跟收入的比例算出，確定沒有超過一定的程度(通常是43%)，才會審核文件。算法是所有的每月房屋貸款、房屋地價稅、保險、學生貸款、汽車貸款等，各種的債務除以每月總收入。建議在買房前先不做其他大筆奢侈型的消費，以免影響到DTI。

第四項是貸款預批信。有了這張預批信，證明你是認真的買家，也可以讓你在競爭激烈的市場中，更有購買力 。

準備貸款預批信步驟，是先找到一個信用好的貸款銀行，填寫申請書，貸款專員會告知你所需的文件，例如W-2s或1099、兩年的報稅表、銀行存款證明等，貸款銀行會根據你的收入來審核，來取決符合的貸款額度，審核過程大概一天至三天左右。Rosalyn陳提醒，銀行在審核通過中，需要查信用評分，每次會降低信用分數大概五分左右，一次性的信貸拉動(Credit Pull)影響不大，但如果在短時間內找好幾間銀行辦貸款預批，信用分數就會有影響。另拿到預批信後，不做大筆的花費，不換工作等。

如有任何房屋貸款方面的問題，可電626-201-6354找Rosalyn陳查詢，並提供從Processing到Underwriting一條龍作業的高效率服務。

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