洛縣FivePoint Valencia首批樣品屋落成

開發商FivePoint在洛杉磯 縣Santa Clarita Valley的Valencia新規畫社區，伴隨Valencia首批樣品屋落成，歡迎中心也將開放，對購買新屋有興趣者可以與社區代表交談，獲取社區配套、規畫、建商等相關綜合資訊。

或訪問該社區網站www.valencia.com，可註冊及收到購房機會和特別活動的通知。另可關注Valencia的Facebook頁面，與全新社區和訪客進行互動Facebook.com/ValenciaCalifornia。

Valencia（見圖）社區住宅價格幅度寬泛，多功能房型可滿足首次購房、改善住房、單身、兩口之家、和多成員家庭等各類居住的需求。多樣化的佈局，室內外居住空間和個性化選擇，彰顯其獨特的設計風格。

今年春天將迎來KB Home在Valencia的Clover新居；登錄www.kbhome.com或電888-524-6637獲取更多信息。Lennar也將在此推出新屋系列；獲取詳情電888-216-2494或訪問www.lennar.com。不僅如此，Toll Brothers將為Valencia社區帶來豪華設計的Skylar系列；可電844-700-8655或登錄www.tollbrothers.com。

該社區擁有包括公園在內的廣闊開放空間，老少咸宜的各種休閒設施，獨特的微景觀，社區電動車道，以及遠足和騎行小徑。其中一些小徑與洛杉磯縣廣闊的步道網絡緊密相連。社區的規畫之中也包括輕商業用途。

新社區的小學生可以在Saugus學區 或Newhall學區讀書，年齡稍大的學生可在William S. Hart區就讀初中和高中。商店、餐飲和休閒處所步行可達，毗鄰I-5公路，Metrolink及多條高速貫穿使Valencia可以輕鬆與目的地相連。這一新興社區的誕生是FivePoint與市、縣政府和學校多方協作努力的結果。

FivePoint是一家加州 的公司，在加州橙縣、洛杉磯縣、和舊金山設計和開發混合用途的總體規畫社區。詳情可上網www.fivepoint.com。