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大舎私厨母親節再推出佛跳牆

【羅蘭岡訊】

「大舎私厨」母親節再推佛跳墙，即日起接受預定，5月7日至9日出餐，預定截至日期5月6日。大舎私厨佛跳牆 4人份燉盅收費138 元(送燉盅)。

大舎私厨因年初推出年菜佛跳牆反響熱烈，因此母親節再推佛跳牆。他們的主厨臺灣宜蘭人，對食材要求很高，湯底以鷄湯和火腿熬製，用料少不了鮑魚、海參、乾貝等。他們的佛跳牆是將每一種食材分開單獨料理，然後再將每一種食材放進盅內，熬燉，這樣吃起來各自有不同的特色。

懷念台灣正宗地道美食，不妨到大舎私厨走走。他們已開放堂食，店内寬敞舒適，裝修典雅。為配合上班族及外賣，特推出午間精力 鮮魚套餐 16.95元，有鱈魚、鱸魚、無刺虱目魚肚等選擇，可要求清蒸、香煎、豆瓣或紅燒。

另外還有午間台式美食套餐 ，有梅菜焢肉餐，筍乾焢肉，排骨酥，白斬雞，鴨肉扁，香腸魯肉飯，鴨肉扁等套餐， 均14.95元，附送小菜及養生元氣湯。

晚餐有家庭合菜，三菜附湯還有飯39.50元。A組餐有鷄捲，菜脯蛋，麻辣豆腐/紅燒豆腐，香菇腐竹白菜，塔香茄子，乾扁四季豆，韭菜乾絲，香菇豆包。B組餐有蝦仁豆腐/蒜苗油豆腐，蔥爆/黑椒牛肉，扁魚白菜，綠竹筍肉絲/香干肉絲，宜蘭燻炒蒜苗/高麗菜，梅菜/筍乾/焢肉，鹽酥雞排，爆炒豬肝，酸菜肥腸。C組餐有芹菜魷魚，紅燒蘿蔔蹄膀煲，麻油腰肝，排骨酥封，椒鹽/糖醋/豉汁排骨，三杯雙味 ，五更腸旺/麻辣臭豆腐，白斬雞或燻鴨半隻，清蒸、香煎、 豆豉， 豆瓣，鱈魚，鱸魚，無刺虱目魚肚等。

電話626-780-3223 or 626-780-9987，地址18025 Gale Ave,City of Industry（Home Depot 廣場内）。

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