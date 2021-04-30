H Mart 提供遞交訂單 2小時內取貨服務

H Mart超市宣佈開始提供路邊提貨(Curbside)服務，即提供顧客遞交訂單後、2小時內即可取貨的服務。

H Mart加州 地區Irvine分店已率先於26日開始，其餘門市亦隨之啓動，包括Buena Park店、Arcadia 店，洛杉磯 LA City Center店、Garden Grove店，Diamond Bar店、及Torrance店均已開始。H Mart表示其計劃在年內將此服務擴大至全國的H Mart。

H Mart表示，他們一直致力於不斷改善顧客購物體驗，嚴守安全標準，確保顧客時刻享受到安全優質的服務。H Mart的路邊取貨服務與配送服務平臺Instacart合作，該服務可以讓顧客從當地的H Mart商店訂購生鮮商品，並可以在遞交訂單的2個小時內取貨；通過該平臺，H Mart將提供近3,000種產品，包括蔬果，農產品，肉類，海鮮，乳製品，生鮮食品和冷凍產品等。

在H Mart的停車場設置有專用取貨區，顧客可以在車上等待工作人員送貨（見圖），或者可以到店內親自取貨，路邊取貨服務不需要顧客花費時間在商店內購物、或在繁忙時段排隊等候，為顧客提供更加方便快捷的服務。

顧客無需註冊即可使用Instacart服務，可以在確認訂單後的2個小時內提取商品，提貨服務時間為上午10點至下午7點（周間週末時間可能會有變化）。

更多服務信息可洽詢Instacart瞭解詳情，網站 https://aboutinstacart.com/contact/。Email： [email protected]，電話 1-888-246-7822。