惠安納健保 用中文為銀髮族提供服務

Humana

陰冷的冬天過後，迎來生機盎然的春天。是時候評估你的整體健康狀況，並制定新的行動計劃了。晨起簡單鍛煉可以讓你一整天都精力充沛；均衡飲食可以補充你需要的營養；春天是全新開始的好時機。以下是惠安納健康保險(Humana)對銀髮族們的一些建議，你可以參考用來制定春季行動計劃：

1.多吃含有足夠蛋白質、礦物質和維生素的健康、均衡且營養豐富的食物，以滿足健康需求。2.進行簡單鍛鍊或活動，以保持筋骨活絡。試著做一些輕度伸展運動來放鬆關節。3.享受大自然（見圖），如果可能的話多出去走走。每天沐浴陽光可以補充額外的維生素 D。4.多花些時間和家人朋友在一起，關注自己精神健康。重新拾起舊愛好並參與社區線上活動。5.惠安納 (Humana)的聯邦醫療保險 計劃，可幫助你照顧自己的身體、情緒和精神健康。

Humana擁有超過 30 年聯邦醫療保險的豐富經驗，擁有超過 840 萬的聯邦醫療保險優勢計劃與處方藥計劃的會員。

Humana公司表示，作為對華裔會員持續承諾的一部分，他們以你的首選語言為你提供一系列的服務，讓你能以想要的方式獲取醫療保健。通過他們最近推出的電話服務中心，你可以直接與普通話流利的惠安納持照銷售代理人交談。可以去電 1-855-778-8206 (聽障專線711)，獲得有關醫療保健承保問題的普通話回覆。

此外，也可以前往惠安納簡明易懂的中文網站 Humana.com/ChineseCA，獲得更多關於他們聯邦醫療保險計劃的詳細資訊。

你也可以從惠安納眾多的網絡內醫生中，選擇會說中文的醫生。他們持照的中文銷售代理人，可以幫助你註冊。如果你失去福利、搬遷、或首次申領聯邦醫療保險(紅藍卡 )，可聯絡中文銷售代理人了解。 電話登記加入很容易，無需親自到辦公室。

惠安納是一家美國 健康保險公司，是持有聯邦醫療保險合約的聯邦醫療保險優勢(Medicare Advantage)HMO組織。截至2020年，Humana在美國擁有超過2000萬的會員，4萬6000名員工。該公司在「財富」美國500強名單中排名第52 ，它也是美國第三大健康保險公司。惠人關懷、以人為本；惠安納醫療保險公司幫助耆老，讓銀髮族可以更輕鬆照顧自己的健康。