慶母親節 安卓第九代電視盒特價

「中華數碼」於母親節前，推出安卓 第九代電視盒特價（見圖）109元。

中華數碼表示，安卓第九代電視盒有近千中國 、台灣 、歐美、日韓電視直播。可回看七天，海量中外各國高清電影、連續劇、綜藝和私密節目、中英文YouTube均在內。機盒內有卡拉OK，應用免費點唱，如咪咕愛唱、家庭KTV、K歌之王。所有節目無地區限制、無 VIP和廣告。一次購買，永無月費，外州可郵寄。

另外，家庭卡拉OK機和分體空調，慶賀母親節亦有優惠 。為方便唱卡拉OK，新推機型配有混音和高音質喇叭，附帶兩支無線嘜；有藍牙功能和外接線含 USB 接口，可連接安卓電視盒、手機或iPad的藍牙，選用成千上萬的免費歌曲，特價 150元。

夏季快到，中華數碼特推出季前分體空調（TOSOT)大松版安裝特價。是格力廠屬下的品牌。安靜、省電、冷復蓋率比其他品牌高。因廠家會調價和運費上漲，夏季時會貴很多。抓緊時間安裝可省很多錢。 歡迎參觀展示室，地址是： 8736 Valley Blvd., Suite A. Rosemead, CA ，電話626 - 382 -9694。