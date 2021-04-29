T&A Trading 熱銷台灣產可訂製口罩

面對新冠疫情，儘管疫苗正在快速普及，但配戴口罩仍是必要。針對不同人群和不同的使用場景，選擇相應的口罩顯得尤為重要。T&A Trading公司提供面向成人和兒童的各式口罩，可訂製圖案，全部從台灣 進口。

對於多數成年人，高等級的醫療用口罩是最佳選擇。該款口罩經過台灣衛福部和美國 FDA認證合格，防疫 效果很好，有兩種品牌可供挑選。除此以外，為了提升安全防護層級，還可以在普通口罩外面再配戴一層3D立體抗菌布口罩，外觀多種樣式可以訂製，提供大小兩種尺寸適合不同臉型，更可以清洗後多次使用。

針對兒童的防疫也不可忽視，T&A Trading公司提供可以訂製圖案的兒童抗菌除臭竹炭口罩套。該款口罩可以水洗重複使用，並延長醫用口罩時效。值得一提的是，竹炭纖維材料可以保持呼吸順暢，不會讓孩子因呼吸困難而拒絕配戴。不僅如此，在其內部還可以添加STC二代奈米銀抑菌防護墊，達到更佳的防疫效果，酒精清洗後可反覆使用長達三個月。該公司還提供針對3至8歲兒童的3D立體醫用口罩，有兔子和玩具圖案可供選擇。

除了面向成人和兒童的可訂製口罩，T&A Trading公司還提供防護面罩，海綿彈性鬆緊帶配戴舒適，可以全方位隔絕病毒侵擾，並且不起霧，對配戴眼鏡人士依然適用。

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