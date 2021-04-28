STC Garden Walk 慶母親節 每周末精彩活動

Garden Walk景區一隅

位於橙縣 安那罕的STC Garden Walk，這個戶外娛樂和餐飲場所，正以全新的風貌和社區活動一起重生。

對於溫馨五月的母親節，STC Garden Walk即起每個週末都有精彩的活動，免費向公眾開放，邀請來自社區和世界各地的成員表演豐富的節目，節目以藝術，舞蹈和文化為特色，所有目標都是將所有來訪遊客融合聚集在一起；因此歡迎帶著家人和朋友觀看表演並欣賞現場音樂。

之外，在母親節週末，Garden Walk很多餐廳還有康乃馨花和飲品的贈送，並為各個年齡段的人們創造空間，讓他們享受和聚會，無論是結識朋友或已經是朋友。逃脫周圍城市的喧囂，掙脫塵封心情的鬱悶，讓你會有更多的理由來參觀這個戶外場所。

STC Garden Walk是位於安那罕度假區中心、擁有43萬呎的戶外娛樂和餐飲場所。距迪士尼樂園度假區和安那罕會議中心僅幾步之遙，而距天使體育場和本田中心也只有很短的車程，地址是400 Disney way Anaheim CA。

該場所目前提供充滿活力的夜生活，受歡迎的餐廳，成人和家庭娛樂場所，以及精選的精品店。 在世界一流的目的地內，Garden Walk提供了一種獨一無二的體驗，這增加了前往橙縣歷史悠久，訪問量最大城市的無數原因之一。

這兒有令人驚艷的世界各色美食 餐廳，時尚飲品店，商店，娛樂場所， AMC 6電影院 ，保齡球館等等。憑藉可傾斜的座椅和豐富的餐飲區選擇，Garden Walk 的AMC 6將成為觀看今年夏天最新電影和享受體驗的理想場所。在夏季的傍晚時候，STC Garden walk將歡迎其歐洲啤酒村的開放，該花園將彰顯所有安那罕啤酒廠的當地風味和才華。 Flightdeck也開放了，並將以VR航空體驗的形式提供頂級刺激。帶有南方待客之道的加州早午餐，賓客將能夠享用豐盛而有益健康的美食，開始在此度假區度過的重要一天。Garden Walk會設有一個常年困擾的迷宮，突出來自世界各地的恐怖故事和用具。 Garden walk為每個人提供了選項，並將繼續與安那罕社區一起擴展和成長。