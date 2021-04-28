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自然醣褐藻糖膠 減輕化放療引起的副作

洛杉磯訊

自然醣保健品公司表示，把褐藻糖膠和AHCC兩種天然成份結合，讓人體的免疫力加倍提升，可減輕化放療引起的副作用，並對手術後有保養功能。

該保健品公司說，腫塊是指細胞組織不正常增生，導致形成突起物，腫塊不一定是惡性。惡性和良性腫塊的最大差異是生長速度，良性腫塊生長速度比較緩慢，不會轉移。但惡性細胞的生長速度快，當它累積一定的大小時，會發出訊號到附近的血管，吸引新生血管形成，它可以利用這些新生血管漂流和扎根在身體其他組織上。當轉移的情況出現時，患者會出現臉色暗淡，體重減少等徵狀。

該公司說，1996年的第55屆日本重症學會中，首次發表了褐藻糖膠具研究成果。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠，能抑制惡性細胞生長和轉移。褐藻糖膠是高分子多醣體，能刺激腸道免疫細胞的活性，從而提升免疫力，減輕化放療引起的副作用。另從蘑菇的菌絲體萃取的AHCC，被認為是免疫激活成份之一。東京大學的研究者發現，AHCC增加了人體的自然殺手細胞的活性，還加強了淋巴細胞殺手和細胞因子的功效。

該公司表示，日本製造的「日本自然醣褐藻糖膠AHCC」，包含了兩種純度極高的褐藻糖膠精華，並結合了日本的AHCC和巴西蘑菇菌絲體萃取物。產品更通過美國FDA及USDA的進口檢驗。客戶表示，化放療期間服用，能明顯改善食慾、精神和體力，舒緩治療副作用。

自然醣產品提供免運費到美國、加拿大、中國、香港及台灣等地，如對產品有興趣，可電1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.naturemdc.com獲得更多優惠詳情。

日本 美國 免疫力

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