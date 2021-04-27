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日本康複力 緩解化療副作用

【洛杉磯訊】

癌症的病痛以及化、放療期間的副作用，經常使得患者虛弱不堪，甚至伴隨併發症的產生。其形成主因可歸咎於兩方面，一是疾病所引起的腸胃吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的副作用。

近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題，愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩科學健康研究所與國立琉球大學，以沖繩長壽藥理為基礎，研究如何讓癌症病患治療期間營養吸收，加強自體免疫能力。

日本「康複力」是針對癌症病患的營養保健品，由三種沖繩藥理食材中萃取而成， 其中長命草有長壽藥草之稱，富含多種營養素和微量元素，可對抗體內活性酸素，被當地百歲人瑞當作延年益壽的草藥；其中的褐藻醣膠為海蘊和昆布板根萃取的豐富性海洋多醣體，經實驗證實可誘導體內異細胞的代謝，巴西蘑菇子實體可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK細胞的活化。

「康複力」為日本國立琉球大學研究團隊研發，美國FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產，透過提升腫瘤代謝能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收及體內抗發炎效果，三方面幫助病患。免費索取資料和詢問訂購，可撥打免付費專線1-855-855-5589 ，或上網 www.KenkoUp.com。

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