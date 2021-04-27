我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

OMEGA歐米茄新錶款 助力東京奧運

【洛杉磯訊】

2020東京奧運 (仍保留Tokyo 2020名稱) ，即將於2021年7月23日起舉行為期17天的夏季綜合奧林匹克運動會。作為奧運會的官方計時，歐米茄 (OMEGA) 推出海馬系列300米潛水錶特別版，助力參賽運動員們為奧運夢想積極備戰。

昌興珠寶代理歐米茄名錶多年，OMEGA星座系列-簡潔經典，OMEGA碟飛系列-高貴典雅，OMEGA超霸系列-傳奇的月球錶，OMEGA海馬系列-海洋宇宙計時器，昌興表示，OMEGA的奧運系列為限量版腕錶，具收藏價值 。

東京2020海馬系列Seamaster 300米潛水錶特別版錶款，呈現出獨特的藍色，其靈感源自2020年東京奧運會徽。腕錶採用精鋼製成，錶殼為42毫米，搭配藍色陶瓷潛水錶圈，錶圈上飾有白色琺瑯潛水刻度。

錶盤採用白色陶瓷製成，經拋光處理，並飾以鐳射雕刻的波紋圖案，層次豐富。錶盤6點位設有日歷窗，Seamaster字樣則飾以紅色。藍色指針與小時刻度覆有白色Super-LumiNova夜光塗層。精鋼錶鏈經拋光和拉絲工藝處理，與錶殼緊密契合。 腕錶的藍寶石玻璃錶背印有2020年東京奧運會徽。這款獨特的腕錶以特製奧運禮盒承載，配有至臻天文臺認證卡，並享有5年保修服務。

自1932年以來，歐米茄已28次擔任奧運會正式計時。東京奧運將是歐米茄第29次肩負奧運官方計時的重任。憑借近90年的賽事計時經驗，歐米茄將再次以創新精神、精準品質以及無限的熱忱，精確記錄奧運賽場上的每個精彩時刻。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 地址140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址 18436 Colima Rd., Rowland Heights，電話 (626) 810-8883，網址 www.chonghing.com。

東京奧運 聖蓋博 香港

上一則

已接種美國人 今夏可訪問歐盟國家

下一則

日本康複力 緩解化療副作用

延伸閱讀

東京奧運聖火傳遞 爆出「確診首例」男警戴口罩仍染疫

東京奧運聖火傳遞 爆出「確診首例」男警戴口罩仍染疫
菅義偉美日峰會展決心 喊辦「安全且安心」的東京奧運

菅義偉美日峰會展決心 喊辦「安全且安心」的東京奧運
倒數100天 疫情又惡化…日執政黨高層認「東奧取消」是選項

倒數100天 疫情又惡化…日執政黨高層認「東奧取消」是選項
疫情再惡化 日執政黨認：東京奧運取消也有可能

疫情再惡化 日執政黨認：東京奧運取消也有可能
北韓政治因素缺席東奧？日本政府延長制裁2年

北韓政治因素缺席東奧？日本政府延長制裁2年
東京奧運辦兩次 北韓都沒去 1964年就缺席過

東京奧運辦兩次 北韓都沒去 1964年就缺席過

熱門新聞

郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03
跨國網戀被騙五、六百萬，至今不敢面對被騙事實。（unsplash.com）

網戀詐財 華婦被騙600萬還執迷不悟

2021-04-21 02:20
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
物價會繼續上漲。（Pexels）

世説新聞／物價瘋漲 未來更貴 專家竟說會漲到這時

2021-04-21 12:53
拜登政府為金援拯救餐飲業者，日前在美國救援法案中包含了一筆餐廳復興基金（Restaurant Revitalization Fund，縮寫RRF) 。（本報檔案照）

餐飲業佳音 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還

2021-04-24 17:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」
追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例