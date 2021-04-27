OMEGA歐米茄新錶款 助力東京奧運

2020東京奧運 (仍保留Tokyo 2020名稱) ，即將於2021年7月23日起舉行為期17天的夏季綜合奧林匹克運動會。作為奧運會的官方計時，歐米茄 (OMEGA) 推出海馬系列300米潛水錶特別版，助力參賽運動員們為奧運夢想積極備戰。

昌興珠寶代理歐米茄名錶多年，OMEGA星座系列-簡潔經典，OMEGA碟飛系列-高貴典雅，OMEGA超霸系列-傳奇的月球錶，OMEGA海馬系列-海洋宇宙計時器，昌興表示，OMEGA的奧運系列為限量版腕錶，具收藏價值 。

東京2020海馬系列Seamaster 300米潛水錶特別版錶款，呈現出獨特的藍色，其靈感源自2020年東京奧運會徽。腕錶採用精鋼製成，錶殼為42毫米，搭配藍色陶瓷潛水錶圈，錶圈上飾有白色琺瑯潛水刻度。

錶盤採用白色陶瓷製成，經拋光處理，並飾以鐳射雕刻的波紋圖案，層次豐富。錶盤6點位設有日歷窗，Seamaster字樣則飾以紅色。藍色指針與小時刻度覆有白色Super-LumiNova夜光塗層。精鋼錶鏈經拋光和拉絲工藝處理，與錶殼緊密契合。 腕錶的藍寶石玻璃錶背印有2020年東京奧運會徽。這款獨特的腕錶以特製奧運禮盒承載，配有至臻天文臺認證卡，並享有5年保修服務。

自1932年以來，歐米茄已28次擔任奧運會正式計時。東京奧運將是歐米茄第29次肩負奧運官方計時的重任。憑借近90年的賽事計時經驗，歐米茄將再次以創新精神、精準品質以及無限的熱忱，精確記錄奧運賽場上的每個精彩時刻。

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