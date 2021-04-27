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美國太子牌歡慶38週年 買二送一

【洛杉磯訊】

美國太子牌今年滿38歲，為了分享38週年的喜悅，他們推出買就送優惠，凡購買兩盒太子牌野山花旗參速溶茶，即送4安士原枝威州花旗參一包。

現於各大華人超市、雜貨店、參茸藥店均可購買，如不想出門，亦可在太子行官網www.popus.com訂購，享免運直郵到家。

38年前，出生於中國廣東汕頭的楊應瑞，憑藉著對健康飲食及推廣中醫藥理的熱忱，投入他所有積蓄，在舊金山創立了美國太子行，專營品質好又純正的太子牌威州花旗參，有威州花旗參農會 (GBW) 的官方認證，100%於威斯康辛州種植；並通過美國農業部USDA嚴格衛生檢驗鑑定的食安標準；生產包裝等過程亦完全符合cGMP規範；建立了口碑並得到客人的信賴，使太子牌成為全美銷量冠軍的花旗參品牌。

38年來，美國太子行總裁楊應瑞堅也在經商同時不忘行善，成立了慈親基金會與中國天津的和平之君兒童福利院，為那些被遺棄的殘疾孩童提供一個充滿愛與溫暖的家，更根據他們的需要提供醫療幫助及康復培訓，期許這些殘疾孩童有朝一日能夠照顧自己。

在美國本土的付出，太子行也不遺餘力，每年向慈善組織捐贈價值逾100萬美元的食品及捐款。疫情期間，與Sandhill Property Foundation攜手合作，捐贈200萬個口罩給有需要的機構及人士。更透過中藥聯商會贈送珍貴的漢方防疫湯劑給第一線醫護及長者照護中心，為防疫和社會公益盡心力。

太子牌38週年的贈送活動，或其他事項，均可透過電子郵件 [email protected]，或電話1-(800) 732-2328與美國太子行聯繫。

美國 中國 防疫

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