美國太子牌歡慶38週年 買二送一

美國 太子牌今年滿38歲，為了分享38週年的喜悅，他們推出買就送優惠，凡購買兩盒太子牌野山花旗參速溶茶，即送4安士原枝威州花旗參一包。

現於各大華人超市、雜貨店、參茸藥店均可購買，如不想出門，亦可在太子行官網www.popus.com訂購，享免運直郵到家。

38年前，出生於中國 廣東汕頭的楊應瑞，憑藉著對健康飲食及推廣中醫藥理的熱忱，投入他所有積蓄，在舊金山創立了美國太子行，專營品質好又純正的太子牌威州花旗參，有威州花旗參農會 (GBW) 的官方認證，100%於威斯康辛州種植；並通過美國農業部USDA嚴格衛生檢驗鑑定的食安標準；生產包裝等過程亦完全符合cGMP規範；建立了口碑並得到客人的信賴，使太子牌成為全美銷量冠軍的花旗參品牌。

38年來，美國太子行總裁楊應瑞堅也在經商同時不忘行善，成立了慈親基金會與中國天津的和平之君兒童福利院，為那些被遺棄的殘疾孩童提供一個充滿愛與溫暖的家，更根據他們的需要提供醫療幫助及康復培訓，期許這些殘疾孩童有朝一日能夠照顧自己。

在美國本土的付出，太子行也不遺餘力，每年向慈善組織捐贈價值逾100萬美元的食品及捐款。疫情期間，與Sandhill Property Foundation攜手合作，捐贈200萬個口罩給有需要的機構及人士。更透過中藥聯商會贈送珍貴的漢方防疫 湯劑給第一線醫護及長者照護中心，為防疫和社會公益盡心力。

太子牌38週年的贈送活動，或其他事項，均可透過電子郵件 [email protected]，或電話1-(800) 732-2328與美國太子行聯繫。