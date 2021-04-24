全民打疫苗 擊退疫情里程碑

疫苗對防範新冠病毒非常有效。（取材自官網）

現在加州 所有16歲以上的人，都可以免費接種COVID-19疫苗 ，居民全面施打疫苗，將是擊退疫情的主要里程碑。

所有加州民眾都可透過myturn.ca.gov註冊，或電 (833) 422-4255進行COVID-19疫苗接種預約。如果沒有可預約的名額，可以進行註冊以在有預約名額時接獲通知。也可以使用CDC的VaccineFinder工具來查找附近的疫苗接種點。

接種疫苗的好處：疫苗指導我們的免疫系統、識別和對抗COVID-19病毒。人體接種此疫苗後通常需要耗時幾周建立病毒保護（免疫）機制。如果接種的疫苗需要接種兩劑，則務必接種兩劑疫苗。

由FDA授權的COVID-19疫苗，在臨床試驗中表明具有安全性和有效性。這些疫苗受批准前都經發現能顯著降低患上COVID-19的幾率。經授權的疫苗對預防人們患病的有效性高達95%。

美國 疫苗安全系統可確保所有疫苗都盡可能安全。這些疫苗都經過了美國歷史上最嚴密的安全監測，監測過程中同時使用了已有的和新的安全檢測系統。

監測結果令人放心，報導顯示許多人士接種COVID-19疫苗後只出現過輕微的不良反應；還有一些人士沒有出現過副作用。

更多詳情可參閱https://covid19.ca.gov。