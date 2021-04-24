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順天堂引進「清冠一號」受業界關注

洛杉磯訊

全球肺炎疫情持續升溫，台灣科學中藥著名生產廠家－順天堂，自從引進「清冠一號」在美上市後，受到業界與市場關注。

在各國積極研發疫苗之際，台灣中藥團隊吸取18年前席巻全球的SARS經驗並積極投入臨床，台灣中醫藥研究所與三軍總醫院合作共同開發治療，由10種中草藥組合調配出的中藥水煎複方「清冠一號」，有效減少受感染病人的住院天數，並幫助急重症患者扭轉病勢。

團隊發現，多數病人在中醫介入後， 發燒症狀緩解，心跳、血壓明顯穩定，8至10天就能採陰順利出院，且無任何副作用。

中醫藥研究所副所長邱文慧說，中藥複方之所以能有效抑制病毒感染、影響細胞複製、調節激素風暴，是因為改複方可以阻斷新冠病毒的刺突蛋白與血管收縮素轉化酶2(ACE2)結合，讓病毒無法進入人體內大量複製，達到阻斷病情惡化的可能。

此外，中藥複方還能抑制3CL蛋白酶的活性，間接抑制下游端的細胞複製，保護細胞防止病變。團隊進一步研究發現，「清冠一號」能阻斷患者朝重症發展，並加速痊癒速度，同時減少復陽、重症後肺纖維化等併發症。

由於順天堂已成為國家專案研究團隊一員，生產的濃縮顆粒「清冠一號」，已成為台灣允許出口的藥品，順天堂表示，此產品將逐步擴大推廣，與全球人民共度疫情。歡迎聯絡順天堂電話949-587-1238，他們將盡可能提供幫助。

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