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全美銀行 譴責針對亞裔暴力事件

洛杉磯訊

全美銀行（U.S. Bank）與亞裔美國人和亞裔太平洋島民的員工、顧客和社群站在一起，譴責最近針對亞裔的暴力事件及仇外心理。該銀行對騷擾或恐嚇採零容忍政策。

U.S. Bank 全美銀行表示，多元化、公平和包容性是該銀行全面營運的核心，並承諾盡一己之力，打擊針對亞裔美國人和太平洋島民社群的偏見和暴力行為。

去年，U.S. Bank 全美銀行加入了Ascend ( #AscendTogether )及其合作夥伴 Catalyst、執行領導委員會（Executive Leadership Council，簡稱ELC）、西班牙語裔企業責任協會（Hispanic Association on Corporate Responsibility，簡稱HACR）、國家身心障礙組織（National Organization on Disability ，簡稱NOD）和 Out & Equal的行列，共同擬定了五點 COVID-19 回應行動議程，以促進包容性、提高意識、譴責偏見、支持社群及給予捐贈。全美銀行U.S. Bank宣布該行正在增加對Ascend的支援。資金將用於專案，為專業人士提供有關偏見的教育；包括「模範少數族裔」的迷思。

U.S. Bank全美銀行多元化主管格雷格坎寧安（Greg Cunningham）說：「我們不會、也不應該容忍針對亞裔美國人和太平洋島民的持續暴力行為和仇恨。我們將與我們亞裔美國人和太平洋島民的員工、顧客和社群一起並肩努力，並與 Ascend 等組織合作，促進包容性和譴責系統性偏見與種族主義。我們的努力從未結束。」

全美銀行U.S. Bank致力於服務美國境內及全球各地在零售、商業、財富管理、支付、商務、企業、及投資服務等領域的數百萬位客戶，連續數年被Ethisphere Institute評為全球最具商業道德企業之一。可造訪usbank.com網站以瞭解更多詳情。

U.S. Bancorp 截至去年底止，擁有近7萬名員工與5540億美元的資產，是美國第五大商業銀行 U.S. Bank National Association 之母公司。銀行總部位於明尼阿波里斯，其關係團隊、分行和ATM網絡結合數位工具，讓客戶隨時隨地依自己喜歡的方式辦理銀行業務。

U.S. Bank全美銀行是眾所信賴且認真負責的金融業務合作夥伴，致力於服務美國境內及全球各地在零售、商業、財富管理、支付、商務、企業及投資服務等領域的數百萬位客戶。這份承諾讓U.S. Bank連續數年被評爲全球最具商業道德企業之一，而 U.S. Bank 全美銀行在應對氣候變遷的行動方面，更獲得國際碳揭露計畫（CDP） 評選「A」最高評等，名列全球企業前 5%。

美國 亞裔 社群

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