琉璃工房母親節「繽紛無限的愛(Infinite Love)」

世界上最無私的愛是母愛。母親像一片土地，博大深幽孕育出五彩繽紛的世界。又像是一朵朵小花，日覆一日的在子女身旁吐露叮嚀與關懷，這些日常點滴就是最是珍貴，也影響著人們的一生。一朵花一個故事，提醒我們靜心回味，母親一直以來的默默支持，及永不止息的愛。

琉璃工房同步推出全新作品「和你一樣」青春版十二生肖系列，大眼睛、青鳥藍，傳達了多維度的情感。

青鳥藍，天空與大海的顏色，如母親的愛一樣寬廣與包容。大眼睛，如同總是專心聆聽的媽媽或另一半，無論什麼時候, 發生了什麼都陪伴著你, 「和你一樣」青春版十二生肖系列溫暖而親密。十二生肖，倆倆一對，表情各有不同，闡述每一個生命的多樣性。與你相伴, 不論坎坷，不論阻礙 , 陪你一起向前。

感謝生命中所有重要的母親角色，即日起至5/16 琉璃工房推出全館92折活動，南海岸廣場藝廊與網路藝廊同步。網路結帳輸入優惠碼“LOVEMOM8”即可立享優惠。消費滿$150美國 境內免運費。LIULI心賞卡會員可在終身優惠之外，另可同時享有92折優惠。如有任何需協助之處，請聯繫 [email protected]或call/text +1.909.274.8987，或於活動期間瀏覽www.liuliusa.com, 了解更多詳情。

母親節系列作品介紹：

1. 和你一樣 完美：

展現喜悅，就陪著你原地起舞。低落，就陪著你向前奔跑。出發吧！咯噔咯噔踏平一切阻礙。跑起步來飛快，像是在和時間賽跑，帶著夢想起飛，原地轉圈，咯噔咯噔的馬蹄聲，是充滿朝氣的腳步。無論什麼時候，發生了什麼，都陪伴著你，這才是溫暖親密的朋友。





2. 和你一樣 美麗昂揚：

美麗大角不為困難低難。沖, 沖, 向前沖，正面交鋒，用美麗的羊角吹響勝利的凱歌！性格溫順，頭頂上的大大角，只有自己強大，充滿力量，才能撐起頭上的重擔，不怕累，直直朝目標努力。





3. 花好月圓

牡丹盛開不凋，明月圓滿不缺，人間美好不虞，心裡的向往。能不能是觸手可及的瑰麗？牡丹在傳統中國 文化中為百花之王，是國色天香。盛放的牡丹，琉璃花在光下充滿柔韻，富麗典雅，作為母親節贈禮，展現由衷的感謝與美好祝福。









4.天喜

是誰？是琉璃？是花？

在春將到未到之際如此燦爛地共舞，讓鳥和蝴蝶迷失了方向。

不知道是花是琉璃。

“花舞琉璃” 放大的美麗琉璃花朵，表現對人和自然關係的深切關心，是對生命的觀察，對一切美好的頌揚，呼喚。

琉璃花朵設計成的精緻花器，配合插花藝術，放大了的花朵，隨著光、影的變幻，似乎成了舞者，與鮮花互相輝映，呈現立體的春色空間。“花舞琉璃”系列每一件作品均由三個獨立部分構成，花瓣、花蕊和花瓶，結合脫蠟鑄造（花瓣、花蕊）及吹制（花瓶）兩種技法。花瓶部分，需要1200至1300度的高溫 。造型沿襲中國傳統花瓶概念，花蕊可從花瓣中取出，在一旁另作陳設，也可將花瓶插花後放置在花瓣之間。這在增加作品空間雕塑 的自由度，以及增強作品的裝飾性、生活實用性上是琉璃創作歷史中新的突破。





5.映映好花處處紅

一個祝福，無私輝映八方，以愛，以信仰普讚所有生命！

蝴蝶蘭的花語是幸福的來臨。藝術家設計圓圓的凹槽，代表著收納幸福的空間，可承載著美好，象徵所有幸福的凝聚，尤其紅色也是代表喜慶吉祥，這些所有幸，以一種圓圓滿滿的小圓珠姿態被收納著、被承載著，期許所有的美好常相隨。





6. 念念靜心吉祥

般若波羅蜜多心經 琉璃转經輪

了悟澄心，祛空相無明，識顛倒夢想，念念不輟，慈悲智慧隨身

每日需面對不同挑戰，當遇到不如意時可轉一轉，意謂將煩惱或困擾掃走；換個空間，轉換一下心情，心情瞬間得到平靜，每天出門前轉一遍代表經文念一遍，祈許整天事事如意，平安吉祥，回家後再轉一遍，代表感恩平安。把這份祝福延伸至家人和朋友，祝願健康快樂。