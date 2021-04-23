我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

凱悅門窗系產品 均通過AAMA認證

【洛杉磯訊】
凱悅門窗
凱悅門窗

凱悅門窗（CR Windows & Doors） 是美國西海岸最大的門窗生產廠家之一，從型材生產、到府安裝提供一條龍服務。廠房180,000呎，日產量高達3,000 樘。

凱悅門窗所有的系列Platinum、Bellagio、Venetian都通過美國建材公會AAMA認證，同時也是多家美國大型上市公司建築商指定選用的產品，凱悅門窗最新開發了受市場追捧的純黑色雙面系列和移動式的門、窗。

凱悅門窗產品完全使用節能環保材料，有Energy Star驗證以及符合加州Title 24標準。他們的門窗製作材質不但有一定的保證，在設計方面，更提供雙重防盜、隔音隔熱的效果，並擁有令人滿意的高效率和高品質服務。

凱悅門窗歡迎參觀選購：1224 Santa Anita Ave., #D, South El Monte, CA ，聯繫方式626-579-5899或TXT Message到909-636-5093，也可以加官方微信號：凱悅門窗（中文）或（英文）CRWINDOWS，或 www.greenworldwindows.com。

美國 微信 加州

上一則

高昂房價 比疫情更可怕

下一則

麒麟電視+電話 全球任打每月9.99元

延伸閱讀

奧迪·墨菲牧場 全新社區Jasper 預售中

奧迪·墨菲牧場 全新社區Jasper 預售中
包瑟撥3.5億元 助收入逾半用於租金的租客「留在華府」

包瑟撥3.5億元 助收入逾半用於租金的租客「留在華府」
疫情、歧視夾擊 亞裔長期失業率 更甚非、西裔

疫情、歧視夾擊 亞裔長期失業率 更甚非、西裔
122人搶競標 加州沙加緬度寂靜巷內舊屋 3小時賣出

122人搶競標 加州沙加緬度寂靜巷內舊屋 3小時賣出
亞市盜竊頻傳 警部署GPS包裹誘餌

亞市盜竊頻傳 警部署GPS包裹誘餌
達拉斯小銀行總裁貪瀆 判八年監禁

達拉斯小銀行總裁貪瀆 判八年監禁

熱門新聞

知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03
受害者。（KTLA截屏）

西裔老婦在公車上被誤認為華人遭暴打 旁觀者無人施救

2021-04-15 14:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人