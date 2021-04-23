我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

麒麟電視+電話 全球任打每月9.99元

【洛杉磯訊】

如果你現在每月要花24.99元打長途電話覺得太貴的話，可以馬上轉訂麒麟電視+電話，麒麟電話全球任打每月9.99元，只花不到一半錢，中文電視任看， 電話全球任打。

作為全球領先的互聯網電視、家庭電話、商業電話三合一的服務提供商，麒麟表示，他們可以讓你撥打北美本地及全球任何一部普通座機或者手機，是能確保美中之間順暢通話的通訊產品。麒麟電話保證北美最低價，免費綁定兩部手機，免費贈送中國回撥號，免費保留原號碼，無限撥打全球近30個國家和地區。

麒麟表示，麒麟電視同時還提供北美最有性價比的中文電視服務。60+兩岸四地中文頻道，精品中文台應有盡有。中美同步收看最新新聞資訊、最火真人秀、熱播影視劇。還有熱門綜藝選秀、抖音集錦、體育賽事，真高清，即點即播，無廣告，不用等待。從小朋友到老年人，全家人的電視需要都能得到滿足。一個賬戶，多種終端，手機、iPad、電視機、Amazon Fire TV都能觀看。

麒麟表示，你可以單獨訂購麒麟電視或電話，也可以選擇「電話+電視」組合。最重要的是，選擇麒麟，沒有合約束縛，可以自由退訂，不必繳納任何罰金。全北美只有麒麟電視獨家提供無合約限制的電視+電話服務。相對其他商家必須綁定一年以上的霸王條款，他們的服務讓你選擇更自由，使用更無憂。

無論是iTalkBB的用戶，還是AT&T， Comcast，Verizon，Spectrum，Optimum任何一家的使用者，轉麒麟電視+電話均可獲得超低電話月費，領取高達200 元大禮。麒麟表示，尚有合約綁定的用戶也無需擔心，他們會幫你解決。但每天10個名額，先到先得，優惠僅限本月，手慢無。諮詢熱線 (877)-666-8878。

手機 AT&T 中國

上一則

凱悅門窗系產品 均通過AAMA認證

下一則

聯邦法官限時安置遊民 洛縣府上訴

延伸閱讀

寶鹼產品漲掀連鎖效應

寶鹼產品漲掀連鎖效應

北美華媒線上座談 僑委會委員長童振源力推海外華語教學

北美華媒線上座談 僑委會委員長童振源力推海外華語教學
僑委會海外學習中心 傳授台灣正宗華語

僑委會海外學習中心 傳授台灣正宗華語
哥吉拉大戰金剛大賣 北美影院有救了?

哥吉拉大戰金剛大賣 北美影院有救了?
麒麟雲總機 北美華人企業電話首選

麒麟雲總機 北美華人企業電話首選
麒麟電話全球包月24.99元降至9.99元

麒麟電話全球包月24.99元降至9.99元

熱門新聞

知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03
受害者。（KTLA截屏）

西裔老婦在公車上被誤認為華人遭暴打 旁觀者無人施救

2021-04-15 14:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人