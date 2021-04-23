麒麟電視+電話 全球任打每月9.99元

如果你現在每月要花24.99元打長途電話覺得太貴的話，可以馬上轉訂麒麟電視+電話，麒麟電話全球任打每月9.99元，只花不到一半錢，中文電視任看， 電話全球任打。

作為全球領先的互聯網電視、家庭電話、商業電話三合一的服務提供商，麒麟表示，他們可以讓你撥打北美本地及全球任何一部普通座機或者手機 ，是能確保美中之間順暢通話的通訊產品。麒麟電話保證北美最低價，免費綁定兩部手機，免費贈送中國 回撥號，免費保留原號碼，無限撥打全球近30個國家和地區。

麒麟表示，麒麟電視同時還提供北美最有性價比的中文電視服務。60+兩岸四地中文頻道，精品中文台應有盡有。中美同步收看最新新聞資訊、最火真人秀、熱播影視劇。還有熱門綜藝選秀、抖音集錦、體育賽事，真高清，即點即播，無廣告，不用等待。從小朋友到老年人，全家人的電視需要都能得到滿足。一個賬戶，多種終端，手機、iPad、電視機、Amazon Fire TV都能觀看。

麒麟表示，你可以單獨訂購麒麟電視或電話，也可以選擇「電話+電視」組合。最重要的是，選擇麒麟，沒有合約束縛，可以自由退訂，不必繳納任何罰金。全北美只有麒麟電視獨家提供無合約限制的電視+電話服務。相對其他商家必須綁定一年以上的霸王條款，他們的服務讓你選擇更自由，使用更無憂。

無論是iTalkBB的用戶，還是AT&T ， Comcast，Verizon，Spectrum，Optimum任何一家的使用者，轉麒麟電視+電話均可獲得超低電話月費，領取高達200 元大禮。麒麟表示，尚有合約綁定的用戶也無需擔心，他們會幫你解決。但每天10個名額，先到先得，優惠僅限本月，手慢無。諮詢熱線 (877)-666-8878。