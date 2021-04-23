我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

City of Hope 全球性影響力將擴達南美洲

【洛杉磯訊】

City of Hope（希望之城)與愛因斯坦以色列醫院達成合作協議，攜手促進拉丁美洲的癌症醫護服務發展。

希望之城所提供之綜合癌症治療在國際屬首屈一指，透過與拉丁美洲的頂尖醫療中心、以巴西為基地的愛恩斯坦以色列醫院合作，希望之城的全球性影響力將達南美洲。

希望之城是世界知名的癌症和糖尿病研究及治療中心，與拉丁美洲頂尖癌症治療中心愛恩斯坦以色列醫院達成教學培訓合作後，將把癌症治療方面的尖端技術引進南美洲。此合作為期三年，期間希望之城將會與愛恩斯坦以色列醫院的腫瘤科實習醫生和醫護團隊，分享癌症治療方面的專門知識和技術。希望之城將會傳授教學經驗，並且主持跨學科腫瘤學諮詢會議。雙方也會持續探討精準腫瘤學研究上的創新合作方式。

希望之城策略業務發展主席Harlan Levine 醫學博士表示，這是希望之城一個新的里程碑，把根除癌症的使命引進新大陸。

此外，希望之城會將主持網上跨學科腫瘤學諮詢會議，成立初期將會集中討論腸胃道、泌尿生殖系統、肺部和腦部腫瘤。愛恩斯坦以色列醫院的醫生會分享在基因診斷、免疫治療和創新癌症醫護執行上出現的複雜情況，以實際病例為基礎，與專家進行審視和討論。此外，希望之城也會舉辦教育性網絡研討會，以及以基因測試、輔助醫療服務和護理方面等為題的專業培訓項目。

愛恩斯坦以色列醫院連續12年獲拉丁美洲經濟雜誌選為拉丁美洲最佳醫院。此外，醫院的全球整體排名為36，並且在Newsweek 2021年世界最佳醫院排名榜的專門腫瘤學類別，名列第21。

此合作協議由希望之城的國際醫療中心主導 ，該中心旨在為世界各地更多的癌症和糖尿病患者改善醫療護理，並與國際醫療中心與政府、醫院、私人企業和投資者合作，提供一系列包括臨床研究和創新、教育和專業發展等服務。

癌症 腫瘤 以色列

上一則

高昂房價 比疫情更可怕

下一則

麒麟電視+電話 全球任打每月9.99元

延伸閱讀

全民健保網4/23 長期護理線上講座

全民健保網4/23 長期護理線上講座

以色列逾半國民接種 解除戶外口罩令 街頭湧人潮

以色列逾半國民接種 解除戶外口罩令 街頭湧人潮
以色列大舉施打疫苗奏效 上街免再戴口罩

以色列大舉施打疫苗奏效 上街免再戴口罩
伊朗核設施「大爆炸」將停工9個月 揚言報復以色列

伊朗核設施「大爆炸」將停工9個月 揚言報復以色列
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
巧合？伊朗核設施故障 疑遭以色列「核恐怖主義」威脅

巧合？伊朗核設施故障 疑遭以色列「核恐怖主義」威脅

熱門新聞

知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03
受害者。（KTLA截屏）

西裔老婦在公車上被誤認為華人遭暴打 旁觀者無人施救

2021-04-15 14:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人