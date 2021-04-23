City of Hope 全球性影響力將擴達南美洲

City of Hope（希望之城)與愛因斯坦以色列 醫院達成合作協議，攜手促進拉丁美洲的癌症 醫護服務發展。

希望之城所提供之綜合癌症治療在國際屬首屈一指，透過與拉丁美洲的頂尖醫療中心、以巴西為基地的愛恩斯坦以色列醫院合作，希望之城的全球性影響力將達南美洲。

希望之城是世界知名的癌症和糖尿病研究及治療中心，與拉丁美洲頂尖癌症治療中心愛恩斯坦以色列醫院達成教學培訓合作後，將把癌症治療方面的尖端技術引進南美洲。此合作為期三年，期間希望之城將會與愛恩斯坦以色列醫院的腫瘤 科實習醫生和醫護團隊，分享癌症治療方面的專門知識和技術。希望之城將會傳授教學經驗，並且主持跨學科腫瘤學諮詢會議。雙方也會持續探討精準腫瘤學研究上的創新合作方式。

希望之城策略業務發展主席Harlan Levine 醫學博士表示，這是希望之城一個新的里程碑，把根除癌症的使命引進新大陸。

此外，希望之城會將主持網上跨學科腫瘤學諮詢會議，成立初期將會集中討論腸胃道、泌尿生殖系統、肺部和腦部腫瘤。愛恩斯坦以色列醫院的醫生會分享在基因診斷、免疫治療和創新癌症醫護執行上出現的複雜情況，以實際病例為基礎，與專家進行審視和討論。此外，希望之城也會舉辦教育性網絡研討會，以及以基因測試、輔助醫療服務和護理方面等為題的專業培訓項目。

愛恩斯坦以色列醫院連續12年獲拉丁美洲經濟雜誌選為拉丁美洲最佳醫院。此外，醫院的全球整體排名為36，並且在Newsweek 2021年世界最佳醫院排名榜的專門腫瘤學類別，名列第21。

此合作協議由希望之城的國際醫療中心主導 ，該中心旨在為世界各地更多的癌症和糖尿病患者改善醫療護理，並與國際醫療中心與政府、醫院、私人企業和投資者合作，提供一系列包括臨床研究和創新、教育和專業發展等服務。