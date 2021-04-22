我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

手機應用程序 幾分鐘內預訂包機

【洛杉磯訊】

預訂私人飛機需要進行長時間電話交談的日子，已經一去不復返了。現在，手機應用程序可以讓乘客在幾分鐘內預訂包機。

私人航空領域的主要參與者、以及新興競爭對手現在都有了應用程序。許多航空公司都遵循着類似的流程：客戶選擇他們的出發地和目的地，選擇日期和他們喜歡的飛機大小。

私人航空公司Sentient Jet的主要業務是美國旅行。該公司首席執行官Andrew Collins表示，僅2020年，該公司通過其應用程序的預訂量就達到5000萬美元，自2017年底推出該應用以來，手機預訂量超過1.25億美元。他預計未來三到四年內，Sentient Jet最多有一半的預訂將通過其應用程序實現。他表示，冠狀病毒大流行「開啟了一個更大的目標市場」，因為越來越多的人希望避免乘坐擁擠的航班，或前往商業運營商通常不會乘坐的地區旅行。他表示，在過去一年裡，私人航空「感覺不太像是一項高級服務，而更像是許多人的一種實用工具」。他還表示，應用程序在未來將成為該行業必不可少的功能，而不僅僅是一種「有就好」的功能。

柯林斯表示，通過Sentient Jet應用程序預訂需要兩到三分鐘。他說，這款應用也在降低有情感的飛機乘客的平均年齡，從60多歲的人，降至「更廣泛的群體」，越來越年輕。

Sentient Jet的應用程序只對持有其Jet card的用戶開放，航空卡項目因公司而異，但其基本理念是按固定的小時費率支付押金。以Sentient Jet為例，旅行的價格從輕型飛機每小時5800美元左右、到大客艙飛機的單程不到11000美元不等。每次飛行時間都從持卡人的賬戶中扣款。(李梓瑞譯)

手機 美國

上一則

聖瑪利諾華協主辦「仇恨犯罪」線上講座

下一則

世華商會4.24講座 嚴正帶你火星探秘

延伸閱讀

長榮航空獲安全旅遊戳記認證 接軌國際旅遊接待服務鏈

長榮航空獲安全旅遊戳記認證 接軌國際旅遊接待服務鏈
專家：搭機染疫風險 和上館子一樣高

專家：搭機染疫風險 和上館子一樣高
2019年跳傘機失事報告：駕駛躁進起飛 飛機失速釀11死

2019年跳傘機失事報告：駕駛躁進起飛 飛機失速釀11死
參院反仇視亞裔案19日表決 民主黨謀跨黨合作

參院反仇視亞裔案19日表決 民主黨謀跨黨合作
二戰轟炸機前年康州墜毀調查：人為失誤、保養不佳

二戰轟炸機前年康州墜毀調查：人為失誤、保養不佳
美國空軍「高超音速」飛彈 首度試射失敗

美國空軍「高超音速」飛彈 首度試射失敗

熱門新聞

知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
兇嫌萊特19歲（警方提供）

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

2021-04-14 19:32
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局
25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜