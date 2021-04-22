手機應用程序 幾分鐘內預訂包機

預訂私人飛機需要進行長時間電話交談的日子，已經一去不復返了。現在，手機 應用程序可以讓乘客在幾分鐘內預訂包機。

私人航空領域的主要參與者、以及新興競爭對手現在都有了應用程序。許多航空公司都遵循着類似的流程：客戶選擇他們的出發地和目的地，選擇日期和他們喜歡的飛機大小。

私人航空公司Sentient Jet的主要業務是美國 旅行。該公司首席執行官Andrew Collins表示，僅2020年，該公司通過其應用程序的預訂量就達到5000萬美元，自2017年底推出該應用以來，手機預訂量超過1.25億美元。他預計未來三到四年內，Sentient Jet最多有一半的預訂將通過其應用程序實現。他表示，冠狀病毒大流行「開啟了一個更大的目標市場」，因為越來越多的人希望避免乘坐擁擠的航班，或前往商業運營商通常不會乘坐的地區旅行。他表示，在過去一年裡，私人航空「感覺不太像是一項高級服務，而更像是許多人的一種實用工具」。他還表示，應用程序在未來將成為該行業必不可少的功能，而不僅僅是一種「有就好」的功能。

柯林斯表示，通過Sentient Jet應用程序預訂需要兩到三分鐘。他說，這款應用也在降低有情感的飛機乘客的平均年齡，從60多歲的人，降至「更廣泛的群體」，越來越年輕。

Sentient Jet的應用程序只對持有其Jet card的用戶開放，航空卡項目因公司而異，但其基本理念是按固定的小時費率支付押金。以Sentient Jet為例，旅行的價格從輕型飛機每小時5800美元左右、到大客艙飛機的單程不到11000美元不等。每次飛行時間都從持卡人的賬戶中扣款。(李梓瑞譯)