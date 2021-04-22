母親節優惠活動 安博電視盒UBOX8 免費觀影

安博電視盒UBOX8（見圖），免費收看直播頻道，高清影視，現安博科技北美地區（洛杉磯）經銷商M2 GLOBAL TECH，正舉辦母親節盛大活動，原價218現以優惠價供應，另包郵包稅，一到三個工作天送達。母親節活動折扣劵代號：dearmom。

該經銷商表示，新一代的盒子目前擁有1000多個來自中國大陸、台灣 、香港、日韓，北美及全球主流直播頻道，24小時實時不間斷同步播放，多個頻道可以7天回放；同步新聞台、體育頻道、綜藝節目、卡通動漫頻道、成人私密影視，海量高清電影、連續劇。不附帶任何廣告。

UBOX8繼承前幾代的優良基因，更進一步提升閃存和內存至4G+64G，提供雙頻WiFi2.4+5G，強悍的硬件讓你收看影視更加流暢，直播頻道一秒鐘完美轉台，享受無卡頓體驗。全新開模呼吸燈，高級質感；AI智能語音系統，支持搜索，播放控制，男女老少都能聽鬆上手；最新安卓 10.0系統，打造8代獨享全新界面；全新藍牙遙控，告別前七代傳統紅外線遙控器。

外加全球多個CDN無限加速，鏈接網絡，立享觀影，絕無地域時空限制。另每天更新豐富影視內容，滿足各類收看需求。一次購機，無月費及任何額外費用，他們更為盒子提供一年硬件保固，免費更換；經驗豐富的團隊並提供售後服務。

安博電視盒大方實用，是送給母親的好禮物。更多產品詳情，可瀏覽網站www.unblocktechusa.com，電話626-392-9060。微信 ：M2-STAR (微信下單，更享額外折扣)。