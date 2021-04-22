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1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

歐之旅 規劃建議行程 提供出入境新規

【洛杉磯訊】

被悶慌的心隨著疫情蹦跳，早已計劃的旅遊老像是場未完成的夢。經歷衝擊但仍用心營運的「歐之旅」，著手規劃建議行程，以旅客安全第一為原則，所出的團體都經嚴選，5月31日 前報名繳訂金每人折扣 400元。

趁隨時準備出發之際，歐之旅希望讓愛旅遊人士先了解一下目前最新各國出入境的相關規定。歐之旅表示，隨著全球多國已開始啓動疫苗接種計劃，各國開放程度也不同；出入境政策也在不斷更新，旅客在計劃或出發前宜再向相關機構或經驗業者確認。

亞洲部分管制 (一) 台灣：台灣防疫嚴，目前仍不開放無有效居留證的外籍人士隨意入境，僅重新恢復轉機作業。在台有親屬的美籍人士，可向駐外館處申請特別入境許可，有台灣護照且已注射兩次疫苗的旅美居民，仍需隔離。(二) 中國：中國駐洛杉磯總領館指出，目前赴華人員應持符合要求的中國護照或有效中國簽證，並要求進行雙檢測，申請並獲得健康碼。已接種人員仍需進行「雙檢測」並遵守入境地的隔離觀察等防疫措施。(三) 日本：簽證限制（暫停免簽證及取消已發出之簽證）等措施已經實施。旅客必須提供COVID-19陰性測試結果的證明文件，所有旅客將在檢疫站負責人指定的地點接受14天檢疫，並且不得乘坐公共交通工具

歐盟入境管制：從歐盟以外的任何國家到下列國家，當地將實行臨時旅行限制，歐盟／申根地區包括奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典。相關國家有冰島、挪威、列支敦士登及瑞士 ；其中，冰島接受注射兩次疫苗的外籍觀光客不需隔離。

澳州入境管制：所有外國國民不允許進入澳洲。所有抵達澳洲的乘客（包括澳洲公民和居民）均須接受強制檢疫14天。

目前可以著手規劃建議行程有：冰島極光 11 天、瑞士四大名峰 + 二景觀火車 12 天、布達佩斯+奧地利+德國 (鷹巢、國王湖) + 捷克賞楓 14天、摩洛哥 (撒哈拉沙漠) 11 天、高加索古文明 17 天，歐遊行程在5月31日 前報名繳訂金每人折扣 300元。中國遊推薦絲路尋訪天山天池 11 天、大漠南疆天山天池絲路 13 天、錦繡九寨壯麗張家界極盡山水 13 天、江南舌尖美食 11 天。

「歐之旅」將隨時密切注意並告知旅客更新規定，確保各方面細節都做到安全後，才會通知旅客出團準備。詳情洽(626)289-8587，或上網EuropaHolidaysUS.com。

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