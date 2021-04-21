奧迪·墨菲牧場 全新社區Jasper 預售中

Jesper新宅

奧迪·墨菲牧場(Audie Murphy Ranch)近期表示，由Meritage Homes建造的Jasper全新社區，現已在該區預售中。

Jasper的一層和兩層單戶住宅，面積約1,910至2,948呎，最多可容納5間臥室和3個浴室。明亮的一樓起居區通向私人後院，此外，每套房屋都具有開創性的能源效率，價格預計將從$400,000的高端價開始。如果現註冊登錄，可優先掌握4月正式推出的新宅細節。

作為Audie Murphy Ranch社區的一部分，Jasper將加入總體規劃中的其他八個獨立式住宅社區，能夠使用許多度假村風格的設施，全年都有運動、休閒、娛樂的機會。廣闊的公園、風景優美的步道 、開放空間、運動場和田野以及波光粼粼的游泳 池，讓屋主可以享受舒適的戶外活動。一流的學校以及便捷的購物，鄰近高速公路的位置，提供了更大的吸引力。更多有關信息，可上官網www.AudieMurphyRanch.com 。

除了目前預售中的Jasper新社區外，Audie Murphy Ranch目前還有多款精心規劃的社區單戶住宅，均由美國 知各的房屋建築商建造。

由 TriPointe Homes建造的Compass，寬敞的單層和兩層住宅設計，面積達3,741呎，設有6間臥室和4.5個浴室，通風的書房和/或閣樓，三車位車庫價格從40萬美元起。

D.R.Horton的Saddlewood新宅設有開放式生活區，面積約2435呎，設有四間臥室，其中包括Residence 3寬敞的一樓套房，社交活動舒適的大房間，兩車位車庫。價格從$ 400,000的高端價開始。

Brookfield Residential建造的Savannah 擁有四種一層和兩層住宅設計，最多可容納6間臥室，最多4個浴室，面積約2718到3492呎，從$ 500,000的高端價開始。

D.R Horton 推出的Tribute 是一層和兩層獨立式設計，平面圖的面積從大約2,474到3,172呎不等，其中包括四到五間臥室，三到四個浴室，價格從40萬美元起。更多詳盡細節可上AudieMurphyRanch網站瀏覽。