如何幫你公司賺錢 線上講座 註冊/抽獎

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世界日報 「牛年理財系列」線上講座，第三場訂5月1日 (周六) 上午10時舉辦，講題是「企業規劃-如何幫你的公司賺錢」。凡註冊及聽講即可參加抽獎。

很多人想開公司想當老板，但失敗的人太多了。根據統計，在美國 大約有90% 以上都是中小型企業（500各員工以下），約計3千一百萬家；美國勞工市場也有將近50% 的就業率是中小型企業所帶來的。这些数字很漂亮，但是現實也很殘酷，大約20% 的中小型企業，開業後撐不過第一年。5年就失敗的也佔50%，而10年的存活率更不到1/3。

所以，想要有成功的事業就要讓公司賺錢！那麼如何才能讓公司賺錢？失敗的原因又是什麼？根據資料顯示，失敗主要有4個原因， 其中最主要的原因就是沒有計劃或者是計劃不周。英語有個成語： Nobody plans to fail， they just fail to plan。也就是說， 沒人會去計劃失敗，他們之所以失敗，主要就是因為沒有計劃。

此次本報邀請到對企業規劃議題很有研究的王欣 (Xin,Wang)博士來主講，他原是心臟外科醫生，現是紐約 人壽在休斯頓的資深財富管理專家；擁有註冊財務規劃師資質證書，他運用專業的知識為加州及全美30多州的華人社區提供優越的服務，是紐約人壽主席內閣最高獎獲得者。他將在講座中提供想做一位成功的老板，要怎麼樣才能達到目的。一般企業主著重於賺錢，但從企業業規劃的角度上講，如何正確地保護並充分享用這些利益，比如何賺錢更有技術難度。他也將探討企業主在制訂企業規劃時，如何充分利用法律法规及金融工具，為事業成功提供保障。

我們知道做老板的要把商業規劃做到家，才能吸取更成功人士的經驗， 讓自已公司企業一片坦途。公司的產品、技術、服務要符合市場需求；懂得保留人才；及做好公司傳承；這些都是讓企業永續經營的要項。做生意、開公司就是要賺錢，那如何合情、合理、合法的把賺到的錢放入口袋？

人常說富不過三代，也許造成眾多企業失敗的根本原因，是因追逐短期利益而錯失長期遠景。講座中王欣會用大家熟悉的語言，也為大家在陌生的高端企業規劃領域裡引領導航。

世界日報2021年共將舉辦8場「牛年理財系列」講座，每月一場。為感謝讀者熱心參與，本報特別提供二項贈獎辦法，禮卡總金額3200 元。

凡上網註冊講座，即可參加 $25 Amazon禮卡抽獎(每場10名) ，第三場5月1日聽講的註冊網址：https://bit.ly/3a9HGPY，或掃描QR code進行註冊。註冊日期至4月30日截止。凡註冊及當天聽講者，就會自動加入年底大抽獎，每人$100 Amazon禮卡，共12名。