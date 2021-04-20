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老北方烤鴨食府 接受母親節訂位

【洛杉磯訊】
「老北方烤鴨店」圖片
「老北方烤鴨店」圖片

因為餐廳重開，今年五月的母親節可以帶媽媽去餐廳吃大餐，位於羅蘭岡/工業市的「老北方」烤鴨食府，有美麗包間，有正宗北京烤鴨大餐，讓今年的母親節更溫馨。

老北方烤鴨店的出名，就因為師傅是當年在北京全聚德的門徒，名師高徒，烤鴨地道。同時老北方烤鴨店的甜麵醬，更是獨家密製，他們還請有專門的麵點師傅，現做現吃的薄餅，配以大葱絲、黄瓜絲、甜麵醬，用薄餅捲着吃，味道正極了，就像是回到北京家鄉一樣。如果是外賣還送鴨架，自己加上豆腐，粉絲，白菜⋯⋯就可以熬出一鍋香噴噴的滋補湯。

店名雖叫老北方烤鴨店，但是卻集合有大江南北的菜，請了多位廚師，做出各地的招牌菜。迎接餐廳重開溫馨五月，勁爆新菜登場：酸菜粉，乾鍋牛蛙，黑椒牛柳，五更腸旺，重慶辣子雞，酸菜炒豬紅，山城毛血旺，自貢雙辣雞丁，潑辣腸旺魚片，牛柳千頁豆腐，沸騰美蛙魚片等等。

寬敞氣派的老北方烤鴨店，另有三間大小尺寸不一的包間，裝修講究，有中國味兒，適合大宴小酌，而且有廣大的停車場，就在Puente Hills Mall的東邊，疫情期間講究衛生，外賣包裝服務貼心上。

老北方烤鴨店訂位專線（626）839-0000， 七天營業，地址17515 Colima Rd. #A, City of Industry。

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