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全民健保網4/23 長期護理線上講座

【洛杉磯訊】

全民健保網訂4月23日（星期五）早上10點，舉辦「全民講堂」免費線上講座，由資深理財顧問深度解析不同年齡層的長期護理規劃，以及長期護理險的迷思誤區，歡迎報名參加。

線上報名https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qf-GpqDsrGdElVgYZtJkzw3p7syTNH2nE，電話報名626-873-1618。

什麼情況下才符合長期護理? 簡單來說，當一個人無法做到生活自理基本行為 (自行吃飯、穿衣、洗澡、如廁、行走、或大小便失禁) 六項中的兩項，或罹患阿茲海默症 (失智症)，就符合長期護理的需求。

全民健保網表示，據美國衛生部研究，每四位65歲以上的老年人中就有三位需要長期護理服務。然而長期護理服務並不是老人的專利，據統計，目前接受長期護理服務的民眾中，約40%的民眾年齡介於18 至 64歲。長期護理的機構選擇有三種：1. 居家看護，費用以小時計算，若一週請人看護40小時，一年的費用約6萬美金 。2. 助養院 (Assisted Living Center)，提供24小時日常生活輔助服務，一年的費用約6萬美金 。3. 療養院 (Nursing Home)，若需要24小時專業醫生及護士照顧，單人間一年的費用12萬美金。這些費用每年平均以5%成長，因此需提前規劃。

民眾在規劃長期護理時常會有錯誤的迷思。最大的迷思是認為醫療保險能理賠長期護理福利，但一般的醫療保險並不包含。而65歲以上長者的聯邦醫療保險 Medicare ( 紅藍卡) 只提供100天的短期福利，在指定簽約的長期護理機構，前20天不用錢，第21-100天每天需支付185.50元，超過100天後須全額自付。

如購買長期護理險大部分在海外無法使用，或限制最多只能理賠1年的時間，另外在購買前須了解每家公司賠付方式有何不同，可分為實支實付制 (Reimbursement)，須自行支付所有的費用後再提供護理機構收據向保險公司申請報銷；另一種方式為賠付制(Indemnity)， 一旦符合長期護理理賠條件，保險公司直接支付一筆錢，自行決定該如何使用。

長期護理險的險種有很多種，傳統消費型的長期護理險除非有添加附加條款，否則不會退還保費。新型「三合一長期護理險」除了具有長期護理福利、還包含壽險理賠與現金值福利。若沒用到長期護理人就過世了，保險公司將會有壽險理賠； 如中途想解約則可領回部分或全部保費。使用方式靈活，避免將來不夠支付高額護理費用的擔憂。

長期護理險詳情可洽全民健保網，羅蘭岡電話626-363-2228地址17506 Colima Road, #201，爾灣電話949-943-1789地址 980 Roosevelt, #200A。網址www.anyhealthinsurance.com。

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