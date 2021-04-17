低至兩折！新世紀傢俱 春季好康大特賣

「新世紀傢俱」推出「春季好康大特賣」，高級實木餐桌七件組特價499元。

「新世紀傢俱」推出「春季好康大特賣」，特價商品折扣低至兩折，詳情可電626-285-9788。

在聖蓋博 谷區已有20多年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳，貨品齊全，應有盡有。代理上百種意大利及美國 名牌家具，全部以低價出售，各種沙發組合、餐桌椅組合、睡房組合、衣櫃或組合櫃及其他產品，新貨及樣品全部以折扣價出售，購買新屋置新家具或更換新家具，不妨到新世紀走一趟，可能會有你喜歡的選擇。

新世紀店表示春季好康大特賣商品，有大型皮沙發椅特價99元、高級兩座位皮沙發99元、高級舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價399元、大型實木五斗櫃特價199元、高級實木餐桌七件組特價499元、單人實木床特價98元、高級皮製雙人床特價99元、皮床三件組特價118元、印尼 全實木溫馨睡房六件組特價399元等。

另特別推出美國優良品牌Ashley家具大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發299元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1299元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

「新世紀傢俱」地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (位Las Tunas與Broadway之間)，每週七天營業，時間由上午11時至下午6時。