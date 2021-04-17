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1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

接受第二劑新冠疫苗前 需瞭解的事

【洛杉磯訊】

接受了 COVID-19 疫苗第一劑者，已在抵禦新冠病毒的道路上。但要獲得有效性免疫，接種第二劑是至關重要的。以下是AARP樂齡會關於第二劑疫苗仍需知道的幾點事項。

(一) 副作用很可能會更強烈：對第一劑疫苗的反應很少或沒有反應的人，不少人報告第二劑疫苗的副作用一齊襲來，讓許多甚至專門研究疫苗的人都驚訝。Pfizer 臨床試驗的18至55歲參與者中，31%在第二劑後報告發燒，而第一劑後只有8%。疲勞、發冷、頭痛和肌肉關節痛也是兩種疫苗的第二劑接種後的常見症狀。

(二) 接種前避免吃止痛藥：除非醫生建議，在接種之前先吃止痛藥可能削弱疫苗的有效性。但是，在疫苗接種後吃Tylenol 或者 Advil 或 Motrin 來治療疼痛、發燒、發冷或頭痛等副作用是可以的。

(三) 兩劑之間的間隔問題：Pfizer疫苗第二劑應該是在第一劑之後的21天施打， Moderna 疫苗建議的間隔期是 28 天。若無法在精確的日期預約，CDC 允許第二劑疫苗可以在第一劑之後最多六週施打。

(四) 第二劑疫苗應與第一劑相同製造商：CDC 表示，Moderna 和 Pfizer 疫苗「不可互換，也不可與其他疫苗互換。混合產品系列的安全性與功效尚未被評估。」

(五) 注射部位出現皮疹並非跳過第二劑的理由：如果在第一劑疫苗後的3到10天於注射部位出現皮疹，CDC建議在另一隻手臂接種。

(六) 應暫時避免所有其他疫苗：現在可能是許多人接種帶狀皰疹或 Tdap 疫苗的時間，應在 COVID-19 疫苗劑量之間暫時避免接種那些疫苗。因還沒有關於 COVID 疫苗與其他疫苗同時給用的安全與功效的資料，CDC 建議在兩劑疫苗之前和之後兩週避免其他免疫接種。

(七) 不會立即產生完全免疫：在第二劑疫苗後，身體需要兩週時間形成對病毒的完全防護。如果暴露於 COVID-19 感染者，出現嚴重疾病的機率幾乎為零。CDC亦表示，如暴露於 COVID-19 感染者，只要符合標準，沒有症狀，並且距離第二劑疫苗接種未超過三個月，就不再需要檢疫隔離。

(八) 仍需戴口罩：專家同意，在公共場合應繼續戴口罩並保持社交距離。原因是即使接種了疫苗，仍有小概率生病。此外，即使沒有症狀，仍可能攜帶病毒，並無知覺地傳播給還未接種疫苗的人。

了解更多關於新型冠狀病毒訊，可瀏覽AARP樂齡會中文官網專頁https://chinese.aarp.org/covid-19/ 或撥打中文熱線1-888-832-1888諮詢。

疫苗 CDC 社交距離

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