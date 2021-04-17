為年收入逾40萬老闆 舉辦兩場線上攻略講座
不管你現今的關注重點在家族傳承，或者是退休規劃，選對策略並執行才可幫助你夢想成真，尤其在現今稅法隨時有變化，你受到衝擊的可能性很大。
有27年經驗的特許規劃師周美懿，她將舉辦兩場線上WebEx講座，時間為4月21日周三下午4點至5點45分、及4月22日周四下午12點至1點45分。協助第一代華裔策劃並解決高收入高資産、所衍生高難度的稅務挑戰。訂評估不同資産的類別和內容面臨，在拜登總統提出稅改若通過所面臨的挑戰，並針對性的提出規劃黃金點。
內容並包括: 1.考慮利用中小企業合格退休帳戶規劃，以迎戰當前重稅的環境。2.當下急起策劃未來，家庭傳承規劃可以是在你的掌握之中。分析如何透過不同信託，可以身後將一生辛苦耕耘的畢生財富傳承給你的子孫，慈善事業世代相傳雙贏局面，同時管理並減輕未來的稅賦。3.解析2021整體經濟環境和政策可能急劇變化的考量，在全盤規劃和投資上，如何取得先機，再創佳績。
兩場線上WebEx講座，訂位可聯繫Maggie 626-233-0956或發送電郵至 [email protected] ，講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。4月20日週二中午12時截止報名。希提早報名，以便測試，確保成功上線。該講座無需付費。主辦人保留拒絕權力，不招待投資金融保險專業人員。
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