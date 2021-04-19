林師傅談 百葉窗簾與耐磨防水地板

從事建築業和室內裝潢已有33年經驗林師傅，帶領其專業工程團隊，提供按裝百葉窗簾 Wood Shutters，和耐磨地板 Laminate Floorings 的服務。

林師傅表示百葉窗簾、通常寬度為 2-1/2 至4-1/2 英寸。較大的百葉窗簾具有優雅的外觀，使視野更清晰，在餐廳和臥室均適用。但是其功能也可用於休閒間，例如書房；最受歡迎顏色是白色。按裝具有優雅氣息的百葉窗簾，可提供光線控制，通過順暢操作增強隱私 性。

百葉窗簾具有獨特的功能，如隱藏式的傾斜桿和磁鐵系統。並有以下的選項：一個面板全開百葉窗簾；只覆蓋一半窗戶；雙懸式可分別在頂部和底部打開；固定的分隔可打開頂部和百葉窗，同時保持底部百葉窗關閉。

在地板方面，Laminate Flooring 強化木地板是一種壓縮纖維木板，上面覆蓋有木材、石材、磁磚等材料，然後塗上保護層，擁有天然式地板美觀。耐用、只需很少的維護，有20年保修期。

Vinyl Flooring 乙烯基地板可以卷狀或磁磚形式供應，通過膠粘固定。擁有廣泛的顏色和圖案，與強化地板一樣可製造出其他材料外觀。其優點是堅固耐用、易於維護和清潔。被弄濕而不會彎曲，適用於浴室、廚房等。

林師傅另一服務強項是修護、新建造 Patio涼棚、露台、甲板和美化庭院設計。他會先繪圖、規劃設計圖表各項工程與客戶研究、估價至客戶滿意才開始動工。

林師傅工程團隊承接大小居家水電維護工程，包括新舖地板，屋頂，水管漏水，後院 Patio 涼棚，填舖泳池，內外油漆，櫉櫃浴室改造和檯面翻新，花園果樹造景，居家過濾水安裝，自動照明和內外影像與專業木工，水泥工程服務。免費估價。詳情短訊或去電留言 626 - 272 - 3101。