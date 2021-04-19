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First 5 California 送加州新手父母 免費工具包

【洛杉磯訊】
加州新手父母的「免費工具包」。
加州新手父母的「免費工具包」。

First 5 California的免費工具包，對於新手父母來說，仍然是不可少的，現在此工具包更進入數位時代，在線版本的「加州父母指南」，為你提供豐富資源。

2001年該機構首次向全加州數以百萬計的家庭和看護者，提供有教育意義、且資源豐富的「新手父母工具包」，是種免費且有價值的工具。

First 5 California的執行董事Camille Maben表示，由於新冠病毒的關係，受識字能力、貧困或殘疾困擾的5歲以下兒童的父母，難以獲得此時不可少的資訊和資源；「新手父母工具包」直接為他們提供必需的育兒資源，從而填補了這一個缺口。

此工具包內包羅萬象，從實用建議和育兒技巧，到兒童發育和尋找兒童保育資訊等，應有盡有，它還包括有關當前在全球疫情期間，保持健康和安全最佳做法的資訊。此工具包提供英文、西班牙文、中文、越南文和韓文版本。工具包內容包括有「加州父母指南」、「孩子生病時應如何應對」書本、「觸摸和感覺數字」兒童紙板書、加州毒品控製手冊和磁鐵、色彩豔麗且可重複使用的First 5 California「說、讀、唱」手提袋等。

First 5 California開發了此工具包，以創新且有據可循的渠道，向新家庭提供有關育兒指導和社區資源。這些年來，此工具包隨著科技進步和父母需求而不斷發展，並持續更新來包含與當今家庭和托兒服務提供者相關的資訊。例如現在父母，可以使用智慧型手機和行動裝置，來查閱目前線上所提供英語和西班牙語的「加州父母指南」。父母或團體也可透過瀏覽該機構的訂購頁面，或聯絡當地First 5縣代理機構，獲取免費實體的工具包。

迄今為止First 5 California已經分發了多於500萬套「新手父母工具包」，其中在2020年約分發了14萬5千套工具包。

成立於1998年的First 5 California，是當時選民通過了第10號提案，以對煙草製品徵稅，來資助0歲至5歲兒童及其家庭。他們計畫和資源旨在對兒童五歲前，發揮重要作用的教育工作者、父母和看護者給予教育和支援，以便加州兒童邁出最佳的人生第一步，並茁壯成長。有關詳情可瀏覽www.ccfc.ca.gov獲取更多資訊。

加州 教育 智慧型手機

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