Best Buy新會員計劃 提供許多的額外福利

百思買（Best Buy）正在測試一項新的年度會員計劃，該計劃包括技術支持、免費送貨、和延長智能手機或其他購買的保修期等額外福利。

這家消費電子產品零售商 在公司博客上說，該計劃在愛荷華州、俄克拉荷馬州和賓夕法尼亞州東部的一些商店有售。本月晚些時候，它將擴展到明尼蘇達州、北卡羅來納州和田納西州的門店。到本月底，它將在大約60家門店試運行。這項計劃被稱為百思買測試版(Best Buy Beta)，每年的費用為199.99美元，持有該零售商信用卡的顧客每年的費用為179.99美元。

百思買的銷售額在過去一年中有所上升，因為消費者在新冠肺炎大流行期間購買技術來工作、上學和在家打發時間。在上一財年，網上和開業至少14個月的商店的銷售額同比增長9.7%。然而，這些銷售額的增幅從第三季度的23%大幅下降至第四季度的12.6%。這家零售商預計增長速度將進一步放緩，特別是在經歷了一年異常高的銷售額之後。

該公司首席財務長Matt Bilunas說，同店銷售額將從下降2%到增長1%不等。他說，百思買預計將有更多的人再次在外出就餐和旅遊方面花錢。通過會員計劃，百思買希望推動銷售超越疫情，贏得更多客戶的錢包。它正在效仿亞馬遜 和沃爾瑪 等競爭對手的做法。去年，沃爾瑪推出了的項目「Walmart+」，提供無限制的雜貨配送和燃油折扣等福利。它的價格是每年98美元。在過去15年裡，亞馬遜Prime通過免費、快速送貨和海量的影視節目，在全球吸引了超過1.5億的付費用戶。Prime會員的年費是119美元。（李梓瑞譯）