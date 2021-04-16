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許氏新鮮參 四月底前將提早上市

【洛杉磯訊】

許氏參業集團表示，受惠於暖春氣候，今年的新鮮參將提早上市，預計四月底以前首批收成將可以空運到各大超市及經銷點。

針對此次新鮮花旗參上市，許氏啟用了全新設計的機械挖掘機，較往年可以節省超過50%的時間與人力，有效做到節能減碳的社會責任。總裁許恩偉全程監督參場採收及生產流程，確保新鮮參的品質。創始人許忠政表示：「只有在美國才能吃到新鮮的威州花旗參，新鮮參當天採收，隨即以空運方式送到全美各地，並以特價供應」。

許氏參業表示，集團成立於1974 年，位於美國威州沃沙市的許氏花旗參農場，為美加首家華人花旗參農場，其轄下擁有五大農場，由許氏參場出品的新鮮參，生產工作環境及品質符合美國農業部核訂最高標準GAP作業準則，依規定自農場採收後，必須用經過三口一百多公尺的深井所抽打上來的純淨井水，過濾後經過兩次清洗，再由人工仔細檢選，才能包裝（見圖）空運到各地銷售。

許氏參業也特別強調，新鮮花旗參除了保留了威州新鮮花旗參特有的清香口感與養分外，同時也提高了保存期限。而市面上其他未經過標準規範清洗處理的新鮮參，保存期限則相對較短，且生產過程品管參差不齊。加州客戶要特別注意，根據州政府規定，凡特定地區進口的根莖類植物，均不准許以有帶土壤的形式進入加州銷售，限定的地區包括威斯康辛州在內的全美近40個州及加拿大地區。

新鮮花旗參的養分比一般市面的乾參多出百分之十四，糖分也較少，新鮮參食用的方式很多，可以直接切片吃，也可煮茶泡水或是煲湯，若在蒸煮米飯時加入少許也有一番風味。另外獨特的清香也很適合泡酒飲用，可以小酌怡情。

許氏參業還將配合推出各地現場促銷活動，屆時歡迎至各地指定的華人超市及參茸行選購，或上許氏購物網訂購，可享受兩磅免空運費，直送到府的服務。服務專線1-800-826-1577，網站www.hsuginseng.com。

美國 華人超市 加州

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