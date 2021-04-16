逆勢成長 恆豐銀行第一季度財報亮麗

截止三月底，恆豐銀行第一季度稅前收入1176萬元，資產報酬率1.79%，投資 報酬率16.2%，三月份單月稅前收入超過437萬元，這也是恆豐銀行建行以來，單月度收入最高的一次。

恆豐銀行日前由董事長吳文龍（圖中）主持第一季度財報記者會，這是自去年疫情 開始以來第一次召開財報記者會。他說，過去一年新冠疫情對世界經濟帶來嚴重衝擊， 2020年對恆豐銀行而言，是開啟一個新里程碑的一年。

吳董事長表示，經過22年的努力，恆豐總資產突破20億大關的目標， 2020年取得了稅前收入3620萬元的傲人成績，資產報酬率1.48% 投資報酬率13.5%，股東獲利每股2.5元 ，這在災情之年，是個振奮人心的喜訊。

該行休斯頓當地董事會成員：副董事長高成淵、張瑞生，董事錢武安、孫定藩、陳文全、吳國寶、洪瓊慧，董事兼總經理張永男，公關經理Jennifer Zhou 及董事長秘書徐明雯，當天均列席記者會（見圖）。

展望2021年吳董事長表示，現今大面積疫苗的投放，新冠確診日趨平緩，很多州都宣佈重啟，經濟隨之呈現重啟趨勢，但整個的修復過程將是一個長時間的過程，必須做好面對經濟復甦進程緩慢的準備。他充滿信心的表示，從第一季度的經營業績看，今年將會是恆豐銀行又一個豐收年。

恆豐銀行自1998年從臨時組合屋，38位員工建行以來，經過23年的兢兢業業的努力，現有員工超過238人，德州休斯頓總行和在達拉斯、內華達州及南加州 等四個區域都設有分行20處。2021年再次被Houston Business Journal， 評選為總部設立在休斯頓地區的：年度增長最快的營利性公共和私人中型企業前50名。