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華明勝律師：誇大新冠症狀 會面臨欺詐指控

洛杉磯訊

華明勝律師事務所提醒大家，如果因為「誇大新冠肺炎COVID-19症狀」會面臨欺詐指控，補償欺詐罰款高達5萬元或價值兩倍的罰款，或最高判處5年監禁或罰款加上監禁。

華明勝律師事務所表示，他們曾在博客上撰文偽造工傷的危險性。最近一個當地新聞報導證實，鮑德溫公園聯合學區的家庭服務促進者和啟蒙計畫協調員，因涉嫌誇大了新冠病毒症狀後，面臨兩項保險欺詐重罪和重大盜竊罪。33歲員工斯蒂芬妮．梅德拉諾目前拒不認罪。

華明勝律師事務所據新聞報導，梅德拉諾告訴其雇主，她的新冠肺炎症狀非常嚴重，幾乎需要一個月的自我檢疫，據報導，她只兩次離開檢疫區去買藥。然而梅德拉諾並未堅持檢疫，而是每天購物幾個小時，然後在哈瓦蘇湖（Havasu Lake）度假兩天後，才告知她正在經歷與新冠病毒相關的症狀。保險部的調查人員發現，她曾與沒有佩戴口罩、和任何防疫措施的家庭以外的人員，進行互動。

在梅德拉諾重返工作兩個多星期後，鮑德溫公園聯合學區向保險部提交了涉嫌賠償欺詐的索賠。保守估計，如果不進行欺詐，將支付超過3萬3000美元的工人賠償金。而補償金欺詐的罰款，包括高達5萬美元的罰款或價值兩倍的罰款，以較高者為準，或最高判處5年監禁，或兩者兼有。

華明勝律師事務所服務範圍除工傷賠償外，還有社安福利、車禍、人體傷害、移民、刑事、知識產權等，如有任何問題可電626-263-6196或626-282-6868查詢詳情，或預約到工業市、聖蓋博市、亞凱迪亞市、河濱市、聖地牙哥、貝克斯菲爾德、或聖荷西等辦公室面談。

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