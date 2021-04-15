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世報春季教育講座 17日下午線上舉行

洛杉磯訊

世界日報今年的春季教育講座，訂本周六(17日) 下午1時至5時在線上舉辦，邀請業界專家為華裔學生提供寶貴信息，幫學生們在激烈的競爭中，順利進入理想學校。以下是每場的講員及講題，歡迎學生和家長們註冊免費聽講，上線註冊連接是tinyurl.com/39sj827v

第1場：

下午1點至1點30分，由陳肇新醫學博士詳解大學申請趨勢，他將以中文主講「成功申請名校，必先建立學術專業」。內容分為（1）2021名校錄取情況。（2）有哪些條件影響名校錄取。（3）高中階段如何建立學術專業。

第2場：

下午1點30分至2點，由陳肇新醫學博士以英文主講「成功進入醫學院，申請策略和學位選擇」。內容分為（1）醫學院申請的時間安排和錄取率。（2）醫學院的申請策略。（3）醫學院申請學位選擇，即想成為醫生的其他學位選擇。他將說明除了醫學博士MD，還有哪些學位選擇可以成就醫生夢想。

第3場：

下午2點至2點30分，由「Admission Masters」升學規畫教育機構、執行長Jenny Wheatley ，以英文分析2021 College Admissions Trends& Case Studies（2021年大學錄取趨勢和案例分析）。

亞裔進入頂尖院校競爭越來越激烈，因此大學申請過程尤為重要：如何達到大學招生人員的期待標準，如何客觀準確評估自身的能力，如何發現自己的優勢，如何利用申請文章與面試展示自我，都是不可或缺的能力。如何讓學子大學申請脫穎而出，順利進入夢想大學。

第4場：

下午2點30分至3點，由豪杰訓練中心創辦人周迪主任主講「如何成為大學申請的真正贏家」。

周主任帶領十幾個強大敎練團隊，設計專業課程，引導學生在大學申請過程中，掌握推銷自己。和全美頂尖的大學做交易，為自己爭取錄取通知書和高額獎學金。該中心專攻引導學生，奔向長春藤名校或同等頂尖私立大學，加強學生兩個重點培養項目：核心價值及強大的人文素養。周主任2014年迄今已經引導七屆學生，成功進入藤校或同等頂尖私立大學。

第5場：

下午3點至3點30分，由「Kudos青少年領袖才能培訓專校」校長Laura林，主講「沉默不是金！如何在家中作領袖培訓」。

林校長認為，華裔學生如想增加擠進優良大學的機會，並在大學表現傑出，演講辯論與明辨思考，是必須的能力。華裔及其他族裔的精英份子、若在資歷上擁有演講辯論的紀錄，更容易脫穎而出。因為學校會歡迎有積極態度、頭腦清楚、邏輯思考與表達能力強的學生。所以華裔子女應該超越華人「沉默是金」的傳統。

第6場：

下午3點30分至4點，時代學苑專任講師Spencer Way，主講「AP課程學習成敗的關鍵」。時代學苑的Spence、Mark和Beth老師，均有卅多年的高中或大學課業的教學經驗。他們聚集在時代學苑，共同確定了幾項教學目標。

第一，幫助學生理解知識並取得良好的課業成績。第二是讓學生基於所學的知識，建立起歷史觀和世界觀。第三是透過建立的歷史觀和世界觀，使他們都能成為未來對社會有貢獻的傑出專業人士

第7場：

下午4點至4點30分，飛達教育魏昕老師，將告訴學生如何掌握大學申請競爭法則，就算沒有考SAT/ACT，沒有傲人的GPA，也能被TOP50錄取。

當許多人關注應試課程培訓之時，魏老師的教育理念與前瞻視野，已帶領飛達團隊培養未來菁英。每年寒暑假，他親自帶領來自全球各地的高中生，深入中國或尼泊爾等貧困地區，從事公益項目，教育並培養他們成為有社會責任感、和貢獻心的青少年。在這群學生當中，有很多人最後都進入常春藤等一流名校，成為未來的領導人才。

第8場：

下午4點30分至5點，稅務規畫專家Michael Chen，將為學生及家長介紹，「有存款、有股票、有出租房的家庭，如何合法規畫獲得高額的大學助學金？ 高收入家庭、炒股票的家庭如何省稅」。

很多家長為高漲的大學費用發愁，更有些家長變賣房屋供子女讀醫學院。有些則因私立大學費用昂貴，而考慮讀公立大學。Michael Chen提醒家長和學生，不要在沒有規畫的情況下填表遞交。高收入W2家庭一定要做好規畫，降低家庭淨收入從而獲得高助學金。

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