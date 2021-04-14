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杉釦富 遠紅外線足浴桶 母親節特價

洛杉磯訊
遠紅外線免用水足浴桶
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健康人生從足部開始。但常見有人膝蓋開始隱隱作痛；或趕上人生第一次足底筋膜炎；亦或發生踩不了地的痛風來報到。 研究指出，現代人有足部相關疾病的比例，竟然高達80% 。

更該提高警覺的是，許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。例如：小腿水腫是因為身體循環不好，水分與代謝廢物堆積，是全身細胞缺氧的警訊。

杉釦富公司表示，不只如此，腳力衰弱更會帶來無法預測的風險。例如下半身的肌力不足，血液推回心臟無力，心血管疾病就無法避免，同時讓下半身骨骼開始歪斜，影響所及，骨盤和脊椎也跟著移位，不只是腰背酸痛，脊椎側彎也接踵而來。從內在的角度來看，腳掌又是全身離心臟最遠的位置，脂肪層薄、保溫差、供血差，經常泡腳可以改善局部血液循環，對於下肢缺血的人有相當好處。也因為促進末梢血液循環，使頭部血管的壓力減輕，緩解頭痛。

加州的杉釦富公司推出遠紅外線免用水足浴桶長達八年，獲有好評，除了解決了用水泡腳容易濕滑跌倒、閃到腰、不方便的困擾外，更解決不能衡溫久泡的麻煩。免用水足浴桶，是以遠紅外線取代傳統的水，能夠增加身體的血液循環及血氧量，有效幫助身體代謝，產生體熱，舒緩手腳冰冷，走路不便和疼痛等擾人問題。

該公司表示，「春天泡腳，升陽固脫；夏天泡腳，暑濕可祛；秋天泡腳，肺潤腸濡；冬天泡腳，丹田溫灼」。一年四季泡腳，都有各種不同好處，尤其是在夏天泡腳，中醫說：「冬病夏治」在夏天更要好好養生，貯存能量以對抗冬天所帶的疾病，此外，夏天泡腳更有幫助流汗排毒、養顏美容的效果。

光輝五月，為感謝終年辛勞、勞苦功高的母親們，杉釦富特別提供優惠（杉釦富遠紅外線足浴桶SC-801基本款）特價399元 （原價499元），另加20元運費，優惠期間有限，可即早訂購，產品詢問、訂購電話：1-888-666-6046或上網www.shinecous.com查看。地址1799 Bayshore Highway #129 Burlingame, CA 。

加州 洛杉磯 心血管疾病

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