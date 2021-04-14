H Mart韓國城三店舉辦 購物抽汽車

H Mart超市在洛杉磯 韓國城設有三家分店，爲感謝顧客支持，自4月12日起至7月11日止舉辦幸運抽獎活動，顧客只要在這三家分店消費即可參與抽獎，幸運顧客將有機會把「現代捷恩斯GV80汽車 」開回家。

H Mart以優質新鮮食材商品著稱，是在全美具規模和影響力的亞洲超市，目前在韓國城的三家分店是City Center店、LA Madang Plaza店、及K-Town Plaza店。在爲期三個月的活動中，會員在分店任意購物消費，結帳時掃描會員卡並將購物小票投入抽獎箱即可參與抽獎。

中獎獎項（見圖）包括特等獎：韓國現代汽車捷恩斯Genesis GV80(、一名) 、一等獎$1,500 H Mart 超市禮券(一名) 、二等獎$1,000 H Mart 超市禮券 (二名) 、三等獎$100 H Mart超市禮券 (二十名) 、四等獎$50 H Mart 超市禮券(五十名)、 五等獎$20 H Mart 超市禮券(一百名) ，共將有174名幸運顧客。此項抽獎活動將於7月15日(星期四)公開抽出。

H Mart 智慧卡是為 H Mart 會員量身打造的會員卡，可在任意一家 H Mart 服務台免費申辦； 智慧卡會員可享受各種獨家折扣、會員專屬優惠、購物返現，若你去了 H Mart 購物，不要忘了去免費申請一下， 購物得積分福利，優惠更多。同時顧客也可以下載H Mart安卓或IOS手機應用程序，在線註冊電子版會員卡，使用更方便，查詢積分輕鬆便捷，折扣活動一目了然。更多信息可參考H Mart官網、臉書、Instagram及微信 公眾號(ID: hmartofficial)。

活動詳情洽 H Mart 此次活動門店：H Mart City Center，地址3500 W 6th St Suite #100, Los Angeles 電話 213-325-1917。H Mart LA Madang Plaza地址:621 S Western Ave, Los Angeles 電話 213-235-9560。H Mart K-Town Plaza地址928 S Western Ave, Los Angeles電話 213-235-1666。